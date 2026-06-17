Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Áróra L Davíðsdóttir skrifar 17. júní 2026 14:13 Samkvæmt lögreglu höfðu mennirnir farið að rífast, annar hefði hótað að berja hinn og reynt að stinga hann. Löreglu brást við tilkynningu um átök tveggja manna á Laugavegi rétt fyrir sex um eftirmiðdag í gær. Í tilkynningunni kom fram að annar þeirra væri vopnaður eggvopni. Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, segir að þegar lögreglu bar að garði hafði hún uppi á öðrum þeirra sem segir hinn hafa ógnað sér með hníf. Sá maður hafði þegar yfirgefið vettvang en hann var seinna fundinn og yfirheyrður. Skúli segir manninn vera á fertugsaldri og hann hafi verið látinn laus að skýrslutöku lokinni. Samkvæmt lögreglu hafi mennirnir farið að rífast, annar hefði hótað að berja hinn og reynt að stinga hann. Síðan hafi hann flúið vettvang. Manninum sem var ógnað hlaut enga alvarlega áverka. Reykjavík Lögreglumál Mest lesið Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Innlent Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Innlent Elín Hall er fjallkonan í ár Innlent Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Erlent Skopmyndateiknari skotinn til bana Erlent Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Innlent Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Innlent Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Innlent Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Erlent Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Innlent Fleiri fréttir Kölluð á vettvang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf Sex þúsund símar nái mögulega ekki sambandi við Neyðarlínu Biðja allar stofnanir bæjarins um að flagga í allt sumar Ræða Höllu: Styrkleikar Íslendinga, samtakamáttur og skoðanaskipti Elín Hall er fjallkonan í ár Rændu sjónvarpi og flúðu á brott Sérsveitin kölluð til í nótt vegna vopnaburðar á hóteli í miðborginni Malbika í gegnum hólana í Vatnsdal Ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón Mælti sér mót við 12 ára stúlku á Snapchat Kennarar óttast framkvæmd símafrís Starfsemi hætt í Kristnesi vegna myglu Brottfararstöð eigi enga samleið með flugvallarrekstri Ekki óvenjulegt að konan gangi laus þrátt fyrir hrottalegar lýsingar Á ekki von á fleiri aflýsingum vegna mönnunar Bogi Nils í beinni, óvenjulegt sakamál, og Tiktok-ömmur Á sjúkrahús eftir að hafa kastast úr golfbíl Snúa bökum saman í sameiginlegri yfirlýsingu Þrír fluttir eftir alvarlegt umferðarslys í Reykholti Grét af vonbrigðum yfir því að hafa ekki stungið sig í hjartað Nei-kvæðir ungliðar sameinast gegn ESB Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Sjá meira