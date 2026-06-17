Innlent

Kölluð á vett­vang vegna rifrildis þar sem annar tók upp hníf

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Samkvæmt lögreglu höfðu mennirnir farið að rífast, annar hefði hótað að berja hinn og reynt að stinga hann.
Samkvæmt lögreglu höfðu mennirnir farið að rífast, annar hefði hótað að berja hinn og reynt að stinga hann.

Löreglu brást við tilkynningu um átök tveggja manna á Laugavegi rétt fyrir sex um eftirmiðdag í gær. Í tilkynningunni kom fram að annar þeirra væri vopnaður eggvopni.

Skúli Jónsson, aðstoðaryfirlögregluþjónn Lögreglunnar á  höfuðborgarsvæðinu, segir að þegar lögreglu bar að garði hafði hún uppi á öðrum þeirra sem segir hinn hafa ógnað sér með hníf. Sá maður hafði þegar yfirgefið vettvang en hann var seinna fundinn og yfirheyrður. Skúli segir manninn vera á fertugsaldri og hann hafi verið látinn laus að skýrslutöku lokinni. 

Samkvæmt lögreglu hafi mennirnir farið að rífast, annar hefði hótað að berja hinn og reynt að stinga hann. Síðan hafi hann flúið vettvang. Manninum sem var ógnað hlaut enga alvarlega áverka. 

Reykjavík Lögreglumál

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