Fótbolti

Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Ír­lands

Sindri Sverrisson skrifar
Bikarmeistaratitillinn á síðustu leiktíð tryggði Vestra að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi í sumar.
Bikarmeistaratitillinn á síðustu leiktíð tryggði Vestra að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi í sumar. vísir / ernir

Bikarmeistarar Vestra eiga óhemju erfitt verkefni fyrir höndum í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta. Kæmust þeir hins vegar áfram er ljóst að þeir færu til Búlgaríu eða Írlands í 2. umferðinni.

Dregið var í 2. umferð í dag og þar kom í ljós að sigurliðið úr einvígi Vestra og Qarabag í 1. umferðinni mun mæta CSKA Sofia frá Búlgaríu eða Derry City frá Írlandi í 2. umferðinni.

Í ljósi þess að Vestramenn spila við Qarabag í 1. umferð, lið sem mætti Chelsea og Liverpool í Meistaradeild Evrópu í vetur og komst í umspil um sæti í 16-liða úrslitum, er ljóst að líklegast er að þeir falli úr keppni í 1. umferðinni.

Fari svo er Evrópuævintýrinu þó ekki lokið því lið sem falla út í 1. umferð í Evrópudeildinni fara í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Það skýrist í dag hverjir mögulegir mótherjar Vestra gætu orðið þar.

Heimaleikur Vestra við Qarabag verður 16. júlí á Þróttaravellinum í Laugardal en útileikurinn verður í Aserbaísjan viku fyrr.

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