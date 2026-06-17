Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 11:16 Bikarmeistaratitillinn á síðustu leiktíð tryggði Vestra að minnsta kosti tvö Evrópueinvígi í sumar. vísir / ernir Bikarmeistarar Vestra eiga óhemju erfitt verkefni fyrir höndum í 1. umferð undankeppni Evrópudeildarinnar í fótbolta. Kæmust þeir hins vegar áfram er ljóst að þeir færu til Búlgaríu eða Írlands í 2. umferðinni. Dregið var í 2. umferð í dag og þar kom í ljós að sigurliðið úr einvígi Vestra og Qarabag í 1. umferðinni mun mæta CSKA Sofia frá Búlgaríu eða Derry City frá Írlandi í 2. umferðinni. Í ljósi þess að Vestramenn spila við Qarabag í 1. umferð, lið sem mætti Chelsea og Liverpool í Meistaradeild Evrópu í vetur og komst í umspil um sæti í 16-liða úrslitum, er ljóst að líklegast er að þeir falli úr keppni í 1. umferðinni. Fari svo er Evrópuævintýrinu þó ekki lokið því lið sem falla út í 1. umferð í Evrópudeildinni fara í 2. umferð undankeppni Sambandsdeildarinnar. Það skýrist í dag hverjir mögulegir mótherjar Vestra gætu orðið þar. Heimaleikur Vestra við Qarabag verður 16. júlí á Þróttaravellinum í Laugardal en útileikurinn verður í Aserbaísjan viku fyrr. Evrópudeild UEFA Vestri Mest lesið Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Íslenski boltinn Voru risinn fyrir áratug síðan en munu nú ekki senda lið til leiks Körfubolti „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Fótbolti Fleiri fréttir Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Gerði „óvart“ merki rasista en slapp með skrekkinn Maður dagsins á HM: Henti póstinum í ruslið en svaraði níu mánuðum síðar Sjá meira