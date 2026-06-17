Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Sindri Sverrisson skrifar 17. júní 2026 13:02 Freyr Alexandersson virðist þurfa að þagga niður í efasemdaröddum þegar hann tekur til starfa hjá Rosenborg. Getty/Alessandro Sabattini Freyr Alexandersson hefur verið ráðinn nýr þjálfari norska stórveldisins Rosenborg en ekki virðast allir sannfærðir um að hann sé rétti maðurinn til að reisa félagið upp úr öskustónni. „Ég held að Rosenborg hafi ekki fengið sinn fyrsta kost, ekki annan kost og ekki þriðja kost. Það segir svolítið sitt um Rosenborg sem félag og hve aðlaðandi það er núna,“ segir Birger Løfaldli hjá Adressavisen, í samtali við norska ríkismiðilinn NRK. Freyr hefur á þjálfaraferli sínum erlendis náð mögnuðum árangri í að koma liðum úr erfiðri stöðu, eins og Rosenborg er svo sannarlega í núna. Hann kom danska smáliðinu Lyngby upp í úrvalsdeild og hélt því þar þrátt fyrir afar dökkt útlit framan af tímabili. Stórveldi í fallsæti Hann tók svo við belgíska liðinu Kortrijk í nánast vonlausri stöðu í ársbyrjun 2024 en náði að bjarga því frá falli. Hann var engu að síður rekinn í desember sama ár og tók þá við Brann í Noregi sem var grátlega nálægt því að verða bikarmeistari í vor undir stjórn Freys, eftir að hafa sömuleiðis komist áfram úr deildarkeppni Evrópudeildarinnar í vetur og í umspil þar sem liðið féll út gegn Bologna frá Ítalíu. Eftir slakt gengi í upphafi leiktíðar í norsku úrvalsdeildinni nú í vor ákváðu forráðamenn Brann að láta Frey fara um síðustu mánaðamót. Hann skildi við liðið í 11. sæti með 13 stig, þó ofar en Rosenborg sem er í fallsæti með aðeins 9 stig. Rosenborg er sigursælasta lið Noregs frá upphafi, með 26 Noregsmeistaratitla og 12 bikarmeistaratitla, auk þess að hafa náð eftirtektarverðum árangri í Evrópukeppnum á árum áður. Finnst þetta sýna örvæntingu hjá Rosenborg „Tröllabörnin“ mega hins vegar muna fífil sinn fegurri og hafa nú sótt tvo Íslendinga til að rétta úr kútnum því Alfreð Finnbogason var ráðinn yfirmaður fótboltamála í ársbyrjun. Løfaldli efast hins vegar um að Freyr sé rétti maðurinn fyrir Rosenborg. „Mér finnst þetta sýna svolitla örvæntingu hjá Rosenborg. Þeir losuðu sig við Alfred Johansson og höfðu greinilega ekki skýra áætlun um hver ætti að koma í hans stað,“ segir Løfaldli sem telur Frey ekki rétta manninn til að kalla fram þann sóknarbolta sem menn vilja sjá í Þrándheimi. „Ég er í vafa um að hann sé maður sem getur náð því fram á Lerkendal. En hann er sjarmerandi náungi og maður sem getur náð hópnum með sér og komið upp stemningu á Lerkendal,“ segir Løfaldli. Norski boltinn Mest lesið Allt í bál og brand í Formúlu 1 Formúla 1 Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Fótbolti Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Fótbolti „Ísland ætti ekki að eiga kylfing sem spilar svona vel“ Golf Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri Fótbolti Allt sem þú þarft að vita: Ráshópur og rástími Gunnlaugs á U.S. Open Golf Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Fótbolti Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Íslenski boltinn Voru risinn fyrir áratug síðan en munu nú ekki senda lið til leiks Körfubolti Freyr ekki lengi án starfs? Fótbolti Fleiri fréttir Efast um Frey og segir hann hvorki fyrsta, annan né þriðja kost Evrópudagskrá íslensku liðanna klár Vestri gæti farið til Búlgaríu eða Írlands Mourinho hringdi í Silva sem samdi til tveggja ára Ísraelskt lið bíður Víkinga Maður dagsins á HM: Af hverju fór Messi að gráta og átti að reka hann út af? Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Freyr ráðinn þjálfari Rosenborg Tárvotur Messi jafnaði HM markametið með þrennu Haaland í ham er Noregur hóf HM á sigri „Tvær stórar ákvarðanir sem féllu á móti okkur“ „Aldrei stressaður um að þeir myndu jafna“ Emil: Byrjaði brösulega hjá okkur „Keyrðum þetta saman í gegn“ Írak - Noregur | Langþráð stund fyrir norsku þjóðina „Ef einhver fer að slaka á fær hann að heyra það“ Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig Mbappé sá um Senegal fyrir Frakka Diljá Ýr komin í undanúrslit bikarsins Freyr ekki lengi án starfs? Amorim kynntur til leiks hjá AC Milan Stjarnan mætir Víkingi í undankeppni Sambandsdeildar Vestri mætir liði sem komst í umspil Meistaradeildarinnar Óheppnir Víkingar mæta ungversku meisturunum „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Gylfi gerði nýjan samning við Víking Sjá meira