Innlent

For­eldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir nú­verandi og fyrr­verandi starfs­mönnum Icelandair

Birgir Olgeirsson skrifar
Héraðsdómur Reykjaness vísaði meiðyrðamáli foreldra Sólons gegn Icelandair frá dómi í lok maí. Frávísunin fól ekki í sér efnislega niðurstöðu um þær kröfur sem foreldrar Sólons höfðu uppi í málinu.
Héraðsdómur Reykjaness vísaði meiðyrðamáli foreldra Sólons gegn Icelandair frá dómi í lok maí. Frávísunin fól ekki í sér efnislega niðurstöðu um þær kröfur sem foreldrar Sólons höfðu uppi í málinu. Vísir/Vilhelm

Foreldrar Sólons Guðmundssonar heitins ætla ekki að kæra úrskurð Héraðsdóms Reykjaness um frávísun meiðyrðamáls þeirra gegn Icelandair. Þau hyggjast þess í stað óska eftir skýrslutökum yfir meðal annars núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair. Markmiðið er að afla gagna áður en tekin verður ákvörðun um framhald málsins.

Þetta staðfestir Sævar Þór Jónsson, lögmaður foreldra Sólons, þeirra Rutar Ólafsdóttur og Guðmundar Þórðarsonar.

Beiðnin verður lögð fram á grundvelli 12. kafla laga um meðferð einkamála, sem fjallar um öflun sönnunargagna án þess að mál hafi verið höfðað. Að sögn Sævars er óskað eftir munnlegum vitnisburði um málsmeðferð, samskipti og ákvarðanatöku hjá Icelandair í aðdraganda andláts Sólons.

Héraðsdómur Reykjaness vísaði meiðyrðamáli foreldra Sólons gegn Icelandair frá dómi í lok maí. Frávísunin fól ekki í sér efnislega niðurstöðu um þær kröfur sem foreldrar Sólons höfðu uppi í málinu.

Málið snerist um ummæli sem foreldrar Sólons töldu meiðandi í hans garð. Lögmaður þeirra sagði eftir úrskurðinn að niðurstaða dómsins lyti að því hvort málið yrði tekið til efnismeðferðar, en ekki að efni ágreiningsins sjálfs.

Sævar Þór Jónsson lögmaður.vísir/vilhelm

Sólon var 28 ára gamall flugmaður hjá Icelandair þegar hann lést í ágúst árið 2024. Hann hafði starfað hjá félaginu í um sex ár.

Foreldrar Sólons hafa sagt að hann hafi í apríl 2024 lagt fram kvörtun til mannauðsdeildar Icelandair vegna framkomu samstarfskvenna og gagnrýnt málsmeðferð félagsins í aðdraganda starfsloka hans.

Þau hafa jafnframt sagt að á fundi hjá Icelandair 22. ágúst 2024 hafi Sóloni verið greint frá nýjum ásökunum án þess að hann fengi að þeirra mati fullnægjandi upplýsingar um efni þeirra.

Sólon lét af störfum hjá Icelandair daginn eftir fundinn. Tveimur dögum síðar fannst hann látinn.

Icelandair hefur áður sagt að félaginu sé ekki heimilt að tjá sig um einstök starfsmannamál. Félagið hefur jafnframt sagt að það muni aðstoða yfirvöld eftir því sem unnt sé, fari málið í þar til gerðan farveg.

Með beiðni um skýrslutökur hyggjast foreldrar Sólons nú freista þess að afla frekari gagna áður en ákvörðun verður tekin um næstu skref.

Dómsmál Icelandair

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