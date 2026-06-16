Innlent

Inga komin úr á­tján daga veikinda­leyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“

Agnar Már Másson skrifar
Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra.
Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra. Vísir/Vilhelm

Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, er komin úr átján daga veikindaleyfi. Hún segist hafa fengið flensuna.

Inga, sem er formaður Flokks fólksins, boðar endurkomu sína í myndbandi á Facebook og greinir jafnframt frá því að hún hafi veikst með flensu.

Tilkynnt var 29. maí að Inga væri í veikindaleyfi og að flokksbróðir hennar, Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra, myndi hlaupa í skarðið fyrir Ingu í hennar fjarveru, en þá var ekki tekið fram hvaða veikindi hrjáðu Ingu.

„Nú er skvísan á leiðinni á ríkisstjórnarfund, búin að ná mér eftir þessa leiðindaflensu sem ég er búin að glíma við, eins og svo margir landsmenn. Leiðindahósti, kvef og vanlíðan,“ segir Inga í myndskeiðinu.

„En það breytir ekki þeirri staðreynd að jafnvel við kjörnir fulltrúar, hún getur náð okkur, veiran,“ bætir Inga við. „Við erum ekki róbotar.“

Hún kveðst hlakka til að koma til vinnu að nýju. Fyrst sé ríkisstjórnarfundur klukkan níu og svo atkvæðagreiðsla á Alþingi.

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