Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Agnar Már Másson skrifar 16. júní 2026 10:14 Inga Sæland er barna- og menntamálaráðherra. Vísir/Vilhelm Inga Sæland, barna- og menntamálaráðherra, er komin úr átján daga veikindaleyfi. Hún segist hafa fengið flensuna. Inga, sem er formaður Flokks fólksins, boðar endurkomu sína í myndbandi á Facebook og greinir jafnframt frá því að hún hafi veikst með flensu. Tilkynnt var 29. maí að Inga væri í veikindaleyfi og að flokksbróðir hennar, Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra, myndi hlaupa í skarðið fyrir Ingu í hennar fjarveru, en þá var ekki tekið fram hvaða veikindi hrjáðu Ingu. „Nú er skvísan á leiðinni á ríkisstjórnarfund, búin að ná mér eftir þessa leiðindaflensu sem ég er búin að glíma við, eins og svo margir landsmenn. Leiðindahósti, kvef og vanlíðan,“ segir Inga í myndskeiðinu. „En það breytir ekki þeirri staðreynd að jafnvel við kjörnir fulltrúar, hún getur náð okkur, veiran,“ bætir Inga við. „Við erum ekki róbotar.“ Hún kveðst hlakka til að koma til vinnu að nýju. Fyrst sé ríkisstjórnarfundur klukkan níu og svo atkvæðagreiðsla á Alþingi. Skóla- og menntamál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Flokkur fólksins Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Innlent Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Erlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Sjá meira