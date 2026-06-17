Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að sér hafi orðið ljóst að sín biði uppbyggingarstarf í Sjálfstæðisflokknum eftir að flokkurinn var útilokaður úr meirihluta fyrir fjórum árum síðan. Hún ráðleggur Miðflokksmönnum að breyta um tón, spurð út í yfirlýsingar þeirra eftir kosningar.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í hlaðvarpi Vísis þar sem farið er yfir víðan völl með Hildi. Hún er spurð um uppvaxtarárin, menntaskólaárin og baráttu sína við krabbamein svo fátt eitt sé nefnt. Þá er meðal annars rætt um átta ár Hildar í minnihluta í borgarstjórn og meintar erjur innan borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins á síðasta kjörtímabili.
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Hún er einnig spurð út í atburðarásina eftir kosningar nú og yfirlýsingar Miðflokksmanna um meirihlutamyndun þar sem Sjálfstæðismönnum var sagt að hætta að vera litlir í sér og Hildur sögð fara Friðjónsleiðina með meirihlutamyndun sinni.
Hvað finnst þér um þessa umræðu sem kom þarna fram hjá Miðflokknum?
„Hún er kannski einkennandi fyrir allt það sem ég taldi nauðsynlegt að hreinsa út úr Sjálfstæðisflokknum ef við ætluðum að verða samstarfshæf og var hreinsað út úr Sjálfstæðisflokknum og var þá kannski einmitt ástæða þess að fólk vildi starfa með okkur. Þannig ég myndi nú bara ráðleggja Miðflokksmönnum að breyta um tón ef þeir ætla sér að verða stjórntækir.“
Það hljómar eins og það hafi í raun bara verið persónulegur og jafnvel pólitískur ómöguleiki fyrir þig að mynda meirihluta með Miðflokknum?
„Það voru bara allskonar kostir og gallar við allar sviðsmyndir, án þess að ég hafi um það einhver önnur eða fleiri orð. En auðvitað var á framboðslista í efstu sætum hjá Miðflokki bara fullt af nýju fólki, ég sé að þau eru öflug og vonandi láta þau bara til sín taka og taka þátt með okkur í að koma góðum hlutum til leiðar í Reykjavík.“
Einnig er rætt við Hildi um komandi tíma á kjörtímabilinu, nýskipaðan hagræðingarhóp, traust hennar til Ara Edwald í starfi stjórnarformanns Orkuveitunnar, leikskólamálin og samgöngumál. Hildur fagnaði á dögunum stórafmæli, fjörutíu ára afmæli á sama tíma og hún tekur við sem borgarstjóri. Sjálfstæðisflokkurinn var síðast í meirihluta í borginni fyrir sextán árum síðan, árið 2010 og ljóst að um mikil tímamót er að ræða.
Hlusta má á hlaðvarpsþáttinn í heild sinni á Vísi, á Tal og á öllum helstu hlaðvarpsveitum.