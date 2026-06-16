Elijah Just, leikmaður Motherwell í Skotlandi, skoraði tvö mörk og sá til þess að Nýja-Sjáland næði í stig í fyrsta leik á HM í fótbolta með 2-2 jafntefli við Íran í G-riðli, í Los Angeles í nótt.
Just kom Nýja-Sjálandi tvisvar yfir í leiknum en Ramin Rezaeian og Mohammad Mohebbi jöfnuðu metin fyrir Írana.
Í aðdraganda mótsins snerist öll umræða um íranska liðið um það hvort það yrði hreinlega með á mótinu, vegna stríðsins á milli Bandaríkjanna og Írans. Íranar hafa þannig neyðst til þess að hafa bækistöðvar sínar á mótinu í Mexíkó í stað Arizona í Bandaríkjunum eins og til stóð, og einhverjir meðlimir í starfsliði þeirra fengu ekki vegabréfsáritun til þess að koma inn í Bandaríkin.
Íranar sýndu hins vegar mikla þrautseigju í nótt með því að jafna metin tvisvar, eftir að Just hafði skorað á 7. og 54. mínútu, í báðum tilvikum með aðstoð framherjans stæðilega Chris Wood.
Rezaeian jafnaði fyrst í 1-1 á 32. mínútu, eftir að Mehdi Taremi, framherji Olympiacos, hafði átt skot í stöng. Eftir jöfnunarmarkið skoraði Íran aftur en það mark var dæmt af vegna rangstöðu.
Mohebbi náði hins vegar að skalla boltann í markið og jafna metin í 2-2 á 64. mínútu, eftir frábæra fyrirgjöf frá Rezaeian, og þannig lauk leiknum.
Öll liðin í riðlinum eru því með 1 stig því áður höfðu Belgía og Egyptaland gert 1-1 jafntefli.