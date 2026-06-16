Framkvæmdir eru hafnar við tvöföldun gagnavers Borealis við Blönduós til að mæta þörfum gervigreindarfyrirtækja og kalla þær á allt að tvöhundruð manns í vinnu á verktíma. Oddviti Húnabyggðar segir að milli þrjátíu og fjörutíu ný varanleg störf séu að verða til í héraðinu vegna gagnaversins.
Í kvöldfréttum Sýnar var farið í Húnaþing en það var árið 2018 sem framkvæmdir hófust þar við gagnaver Borealis og þóttu þá miklar. En núna eru menn byrjaðir á öðru eins. Tvær vikur eru frá því gröfurnar hófu að moka fyrir grunni nýrrar byggingar sem ætlað er að þjóna starfsemi gervigreindarfyrirtækja.
„Þetta er tvöföldun á byggingamagni. Það sem að við sjáum hérna fyrir eru svona um það bil 7.300 fermetrar. Næsta hús, sem að hafin er vinna við, verður 7.100 fermetrar, - eru nýjustu tölur,“ segir Guðmundur Haukur Jakobsson, forseti sveitarstjórnar Húnabyggðar.
Síðastliðinn vetur unnu yfir eitt hundrað manns við breytingar og stækkun eldri bygginga. Framkvæmdirnar sem núna eru hafnar kalla á vaxandi fjölda byggingamanna næstu vikur og allt upp í 150 til 200 manns næsta vetur.
„Þetta er gríðarleg vinna. Hér er öll gisting uppurin. Þetta hefur verið svolítill vertíðarbransi á þessu,“ segir Guðmundur Haukur.
Um tuttugu föst störf eru núna í gagnaverinu en varanlegum störfum er að fjölga og er þegar byrjað að auglýsa eftir fólki.
„Í því sem við sjáum hérna fyrir núna þá hafa verið auglýst núna að minnsta kosti fjórtán ný störf. Og tvöföldun á því á næsta eina árinu kannski, þá þarf hér bara þrjátíu, fjörutíu manns í vinnu,“ segir oddvitinn.
Gagnaverið stendur við Svínvetningabraut, um þrjá kílómetra suðaustan Blönduóss, en í bænum búa núna um 850 manns. Samfélagið þarf að vera tilbúið að taka við fleiri nýjum störfum.
„Þetta þýðir það bara að okkur þarf að fjölga ef að við ætlum að hafa undan. Við þurfum að fara að byggja meira íbúðarhúsnæði, byggja við skólann okkar og gera og græja,“ segir Guðmundur Haukur Jakobsson hér í sjónvarpsfrétt Sýnar:
Um eitthundrað manns vinna um þessar mundir að smíði gagnavers á Blönduósi. Framkvæmdirnar hafa hleypt miklu fjöri í athafnalíf í Húnavatnssýslum.
Stækkun Blönduvirkjunar og betri flutningslínur þaðan skapa enn frekari tækifæri til uppbyggingar á Blönduósi, að mati ráðamanna í héraði.