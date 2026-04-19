„Lóa í Víðum“ sveitarstjóraefnið

Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, fráfarandi oddviti Viðreisnar í Reykjavík, hefur samþykkt að vera sveitarstjóraefni L-lista framfara í Þingeyjarsveit.
„Fyrir nokkrum mánuðum tilkynnti ég að ég hygðist láta af störfum sem oddviti Viðreisnar eftir átta ár í borgarstjórn Reykjavíkur og leita nýrra áskorana. Nú hefur spennandi tækifæri bankað upp á og ég er bæði þakklát og spennt,“ skrifar Þórdís í færslu á Facebook.
Hún segir að sér þyki afar vænt um Þingeyjarsveit en þar á fjölskylda hennar jörð og ættaróðal. Þar hafi hún dvalið nær öll sumur og meira og meira á veturna undanfarin ár auk þess að taka við störfum sem skógarbóndi, í ferðaþjónustu og leiðsögumennsku.
„Þingeyjarsveitin, náttúran og samfélagið hafa mótað mig meira en ég geri mér líklega grein fyrir og hjarta mitt hefur lengi slegið fyrir sveitina mína. Ég hef starfað við stjórnun og rekstur sveitarfélaga í mörg ár, bæði sem kjörinn fulltrúi og sem stjórnandi. Sú reynsla nýtist vel, en það sem skiptir mig meira máli er trúin á öflug samfélög, tækifæri til uppbyggingar og mikilvægi þess að hlúa vel að fólkinu sem þar býr,“ segir Þórdís.
Í færslu L-listans segjast þau kynna með stolti að Þórdís Lóa, eða „Lóa í Víðum“ líkt og hún er kölluð, hafi samþykkt að vera sveitarstjóraefnið.
„Þórdís Lóa býr yfir víðtækri og dýrmætri reynslu af stjórnun og rekstri sveitarfélaga, bæði sem oddviti í borgarstjórn undanfarin 8 ár og stjórnandi um árabil. Hún hefur í störfum sínum sýnt skýra sýn, festu í ákvarðanatöku og afburða samskiptahæfileika og getu til að leiða flókin verkefni til farsællar niðurstöðu,“ segir í tilkynningu L-listans.
„Þórdís Lóa þekkir Þingeyjarsveit afar vel. Rætur hennar liggja í sveitarfélaginu, þar sem hún er frá Víðum í Reykjadal. Hún hlakkar nú til að flytja heim. Þekking hennar á svæðinu, fólkinu og þeim tækifærum sem þar felast er því bæði djúp og raunveruleg.“