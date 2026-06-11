Ekki í okkar nafni

Núna í vikunni samþykkti Alþingi lög um brottvísunarbúðir og greiddu allir þingmenn Samfylkingarinnar atkvæði með frumvarpinu.
Um er að ræða lokað úrræði þar sem fólk er frelsissvipt, án þess að hafa framið hér nokkurn glæp.
Fjöldi umsagna mannréttindasamtaka barst þinginu þar sem þessum áformum var mótmælt og bent á önnur vægari úrræði. Eins og segir í umsögn Rauða krossins: „Rétt er að hnykkja á að það að þurfa að flýja og óska alþjóðlegrar verndar annars þjóðríkis telst aldrei saknæmt athæfi“. Í umsögn Íslandsdeildar Amnesty segir: „Frumvarpið er með þeim hætti að það felur í sér hættu á fjölþættum og alvarlegum mannréttindabrotum gegn þeim hópi sem frumvarpið beinist að, sem gjarnan er í viðkvæmri stöðu fyrir.“
Í stefnu Samfylkingarinnar sem samþykkt var á síðasta landsfundi flokksins segir að nálgun flokksins í málefnum umsækjenda um alþjóðlega vernd skuli vera „út frá grunngildum jafnaðarstefnunnar með mannúð og virðingu fyrir mannréttindum að leiðarljósi“. Þar segir jafnframt: „Þá leggur Samfylkingin áherslu á réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vernd og þeirra sem hafa fengið synjun, þ.m.t. einstaklinga í umborinni dvöl, og leggst gegn varðhaldsvistun nema í undantekningartilvikum þegar nauðsyn ber til og engin önnur úrræði duga.“
Í ljósi þessarar yfirlýstu stefnu er ótækt að sjá að þingflokkur Samfylkingarinnar hafi samþykkt lög sem innleiða einmitt varðhaldsvistun í þessum málaflokki, en lögin fjalla ekkert um „önnur úrræði“, sem grípa mætti til áður en til varðhaldsvistunar kemur.
Gagnrýni á málið hefur einnig að miklu marki snúið að því að ótækt væri að fangelsa börn í þessum brottvísunarbúðum. Í meðförum nefndar var þeirri breytingu komið inn í lokaútgáfu frumvarpsins, að útbúa skyldi sérstakar brottvísunarbúðir fyrir barnafjölskyldur. Breytir það engu um að um frelsissviptingu barna er að ræða, sem brýtur gegn ákvæðum Barnasáttmálans eins og fjöldi samtaka á borð við Barnaheill og UNICEF hafa bent á.
Þá segir í stefnu Samfylkingarinnar um umsækjendur um alþjóðlega vernd:„Mikilvægt er að tekið sé tillit til þarfa og aðstæðna barna í samræmi við Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem lögfestur var hérlendis að frumkvæði Samfylkingarinnar.“
Þessi krappa hægri beygja í stefnu flokksins hefur ekki verið rædd á vettvangi flokksins og er að okkar mati í andstöðu við meginstefnu hans og grundvallarsjónarmið.
Þá er rétt að doka við og íhuga pólitíska vegferð sem er í andstöðu við sjónarmið mannréttindasamtaka, sjónarmið mannúðar og mildi – á meðan þingmenn Sjálfstæðisflokksins hrósa Samfylkingunni fyrir „sinnaskiptin“.
Með þessu opna bréfi mótmælum við þessari lagasetningu um brottvísunarbúðir.
Við krefjumst þess að framkvæmd laganna verði stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki frelsissvipt vegna stöðu foreldra.
Við krefjumst þess jafnframt að Samfylkingin taki málið til formlegrar umræðu á vettvangi flokksins og endurskoði afstöðu sína í samræmi við samþykkta stefnu flokksins um mannúð, réttaröryggi og mannhelgi umsækjenda um alþjóðlega vernd.
Þessi ólög eru ekki í okkar nafni sett.
Undirrituð eru félagar í Samfylkingunni eða óflokksbundið jafnaðarfólk,
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