Innlent

Hæsta ein­staka tjónið vegna net­glæpa 114 milljónir króna

Smári Jökull Jónsson skrifar
Stefán Skúlason og David Jacoby héldu erindi á fundi um gervigreind og netglæpi í morgun.
Stefán Skúlason og David Jacoby héldu erindi á fundi um gervigreind og netglæpi í morgun. Vísir/Getty/Bjarni

Fjöldi skráðra netbrota hjá lögreglunni fjórfaldaðist á milli áranna 2024 og 2025 og upphæð tjóna af völdum brotanna var tæplega sex hundruð milljónir króna á síðasta ári. Netöryggissérfræðingur segir hægt að nýta gervigreind á mjög slæman hátt.

Netöryggissérfræðingur hjá Syndis segir að nú séu uppi nýir tímar í netöryggismálum vegna gervigreindar.

„Við eigum ekki að bíða eftir því að gervigreindin verði vopnavædd eða að netglæpamenn noti gervigreindina, því þeir eru þegar farnir að nota hana. Það er mjög auðvelt fyrir hvern sem er að gera mjög slæma hluti með gervigreind,“ segir David Jacoby frá Syndis sem hélt erindi á fundi Syndis og Arion banka í morgun.

Orsökuðu tjón upp á 600 milljónir

Samkvæmt tölum frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu voru skráð netbrot 45 talsins árið 2024 og 182 á síðasta ári.

Tilkynnt tjón í þessum brotum nam rúmum 190 milljónum árið 2024 og fór upp í tæplega 600 milljónir í fyrra. Stærsta einstaka brotið á síðasta ári orsakaði tjón upp á 114 milljónir.

„Hraðinn er orðinn svo gríðarlega mikill í netsvikum hjá okkur í dag og öryggissvikum. Við erum farin að sjá hluti sem tóku marga mánuði komna niður í mínútur,“ segir Stefán Skúlason sérfræðingur öryggis hjá Arion banka.

„Við verðum að vera með tortryggni gagnvart skilaboðum, gagnvart innskráningum og gagnvart fjárbeiðnum,“ bætir Stefán við.

„Netglæpamenn munu nota þetta mjög hratt og með mikilli eyðileggingu“

Algengustu svikin samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni voru svokölluð fjárfestingasvik þar sem korta- eða bankaupplýsingum er stolið og notuð til innkaupa á netinu.

David segir ábyrgðina að hluta liggja hjá almenningi.

„Ef þið eruð ekki með fjölþátta auðkenningu á aðgöngunum ykkar skulið þið virkja hana. Ekki nota sama lykilorðið alls staðar, setjið upp allar öryggisuppfærslur sem koma.“

„Ég veit ekki hversu oft ég sé tölvur með Chrome þar sem stendur: Ný uppfærsla er í boði. Þú þarft að endurræsa vafrann til að setja upp nýju útgáfuna. Allt er þetta gríðarlega mikilvægt því við höfum ekki lengur þann munað að bíða því netglæpamenn munu nýta sér þetta mjög hratt, mjög fljótt og á mjög skaðlegan hátt,“ segir David að endingu.

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