Lögregla á höfuðborgarsvæðinu greip til rafvarnarvopns í gærkvöldi eða nótt en þurfti á endanum ekki að nota það. Tilkynning barst um yfirstandandi innbrot en sá sem tilkynnti var handtekinn.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Atvik voru þannig að tilkynning barst lögreglu um yfirstandandi innbrot, þar sem fólk var sagt vera að reyna að komast inn til þess sem tilkynnti. Lögregla mætti á vettvang og fann fyrir meinta innbrotsþjófa.
Lögregla dró upp rafvarnarvopn og beindi að einum einstakling á vettvangi, segir í yfirlitinu, en þurfti á endanum ekki að beita vopninu.
Vettvangur var tryggður og reyndist ekki um innbrot að ræða. Sá sem tilkynnti reyndist hins vegar eftirlýstur og var færður til skýrslutöku.
Lögreglu barst einnig tilkynning um umferðarslys þar sem ökumaður yfirgaf bifreiðina og fór af vettvangi. Hann kom hins vegar í leitirnar og virtist mjög ölvaður. Neitaði hann að blása í áfengismæli og var því handtekinn.
Ýmis önnur verkefni komu inn á borð lögreglu en tilkynningar bárust meðal annars um þjófnað á fartölvu í miðbænum og grunsamlegar mannaferðir í Vesturbæ. Þá var ölvaður maður vakinn úti á götu, öðrum ekið heim og einstakling með óviðeigandi hegðun í spilavíti vísað út.