Hildur Björnsdóttir, nýr borgarstjóri, vill vera borgarstjóri allra Reykvíkinga og að allir fái að blómstra í borginni. Hún setur samgöngu- og leikskólamál á oddinn og segir nauðsynlegt að minnka kvaðir á húsnæðisuppbyggingaraðila. Nýr meirihluti stefni á meira frelsi þeirra. Rætt var við Hildi um verkefnalistann og markmið hennar í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Hildur reynir að vera sofnuð fyrir miðnætti og að byrja daginn ekki á sælgæti. Hún segir það draum að sofa sjö, átta tíma á nóttunni en stundum raski börnin þeim draumi. Hildur segir það kalla á góða skipulagningu að vera borgarstjóri og að eiga fjölskyldu. Það létti á henni að geta reitt sig á meirihlutann sinn en svo skipti baklandið miklu máli. Eiginmaður, tengdaforeldrar og foreldrar hafi aðstoðað mikið í kosningabaráttunni.
„Hún var ánægjuleg og sérstök,“ segir Hildur um tilfinninguna að taka við lyklunum að borgarstjóraskrifstofunni. Hún hafi verið í þeytivindu í kosningunum og svo í meirihlutaviðræðum og hafi ekkert endilega áttað sig á stöðunni fyrr en í gær þegar hún mætti til vinnu og settist niður á nýju skrifstofunni. Rætt var við Hildi í Bítinu á Bylgjunni í morgun.
Nýr meirihluti tók við á borgarstjórnarfundi á þriðjudag og birti þá verkefnalista sinn á sérstakri heimasíðu. Þar er að finna fjölda verkefna sem eru tímasett. Það er 100 daga plan, plan fyrir fyrsta árið og svo plan fyrir kjörtímabilið og var stefnuyfirlýsing Sjálfstæðisflokksins í kosningunum sett upp með sama hætti.
Hildur segir fyrstu verkefnin hafa verið sett í ferli á fyrsta borgarstjórnarfundinum og meðal þeirra hafi verið að fela henni að ræða við nágrannasveitarfélög og ríkisstjórnina um endurskoðun á samgöngusáttmálanum.
Hildur segir að í gegnum tíðina hafi umræðan um borgarmálin verið í skotgröfum, ekki síst um samgöngumál, og einhverjir upplifi að hér hafi verið rekin öfgastefna og valkostum þeirra fækkað. Nýr meirihluti ætli að taka þessa umræðu um samgöngusáttmálann og þá helst fjármögnun sáttmálans. Gert sé ráð fyrir veggjöldum á gamla stofnvegi, Sæbraut og Ártúnsbrekku, og meirihlutinn sé ósáttur við það. Hún ætli því að hefja það samtal núna.
„Við viljum líka skoða hvernig við getum raðað verkefnum upp á nýtt,“ segir Hildur og að nýr meirihluti vilji til dæmis taka Miklubrautargöngin út úr sáttmálanum. Þau eigi ekki að raungerast fyrr en 2028 og það sé of seint. Þau vilji setja göngin í einkaframkvæmd og koma þeim í gagnið fyrr og með hraði.
Hildur segir að á meðan það ríki óvissa um fjármögnun sáttmálans verði alltaf óvissa um hann. Á meðan þau horfi á að 143 milljarðar, um helmingur fjármögnunar, eigi að koma í gegnum veggjöld, þá verði allt í frosti.
„Ef þú vilt vita að þú getir klárað verkefnið verðurðu að vita að þú eigir fyrir því,“ segir Hildur og að þetta sé dæmi um það. Verkefnið fari í stopp hvort eð er ef fjármagnið er ekki tryggt. Nýr meirihluti stefni þannig að því að endurraða og endurskipuleggja án þess að tefja framkvæmdir.
Hún segir nýjan meirihluta ekki á móti gjaldtöku þegar á við um nýjar framkvæmdir, eins og Miklubrautargöngin, og það verði að tryggja að fólk geti ferðast aðra leið sem er gjaldfrjáls. Sömuleiðis hafi alltaf legið fyrir að Sundabraut eigi að fjármagna með veggjöldum og þau séu ekki mótfallin því, heldur að setja eigi gjaldtöku á gamla vegi.
Hildur fór svo í leikskóla- og daggæslumálin. Oddvitar meirihlutans séu öll foreldrar ungra barna
„Ég er ekki viss um að það hafi áður gerst að oddvitarnir hafi allir verið með leikskólabörn eins og við,“ segir hún og að þess vegna séu þessi mál sett á oddinn. Nýr meirihluti sé opinn fyrir fjölbreyttari lausnum en sá sem áður var. Þau ætli að hefja samtal strax við fyrirtæki og stofnanir um vinnustaðaleikskóla eða daggæslu.
„Ef Landspítalinn til dæmis hefði áhuga á að reka leikskóla væri það stórkostlegt og við myndum vinna með þeim að því,“ segir Hildur og að á Norðurlöndum séu leikskólar með sveigjanlegri opnunartíma.
Það sé enginn að tala um að lengja vistunartíma barnanna, heldur að hliðra til tíma vistunar þannig að hann sé í samræmi við vinnutíma foreldra.
„Þetta er samtal sem þarf að eiga,“ segir Hildur.
Hún segir daggæslu Arion til dæmis hafa heppnast vel og hún sé góð fyrirmynd að því sem þau stefni að.
Hildur segir margt áhyggjuefni hvað varðar húsnæðismál og að sveitarfélag geti gert ýmislegt til að liðka fyrir húsnæðisuppbyggingu og létta á uppbyggingaraðilum. Borgin hafi lagt miklar kvaðir á húsnæðisuppbyggingu sem valdi auknum kostnaði og töfum, sem leggist svo á húsnæðisverð.
„Við viljum gefa miklu meira frelsi þeirra sem byggja húsnæði að þróa vöru sem eftirspurn er eftir,“ segir Hildur.
Borgin hafi hingað til haft mikil afskipti af því hvernig íbúðir eru byggðar. Hún tók svo dæmi um uppbyggingaraðila sem vill breyta gömlu skrifstofuhúsnæði í miðbænum í íbúðarhúsnæði og hafa nokkrar stúdíóíbúðir en þá segi borgin að það eigi að vera fjögurra herbergja íbúð því það væri gott ef það byggi þarna fjölskylda.
„Alveg óháð því hvort það hafi einhver fjölskylda áhuga á að búa þarna,“ segir Hildur og að þau líti svo á að markaðurinn viti hvaða vörur séu söluvænlegar.
Hildur segir til dæmis skipulag Keldnalands þannig að gert sé ráð fyrir töluvert færri bílastæðum en íbúum og það sé skipulag sem nýr meirihluti vilji endurskoða. Byggingaraðilar hafi lýst því yfir að þeir vilji ekki kaupa byggingarrétt.
„Þarna er borgin að þróa einhverja vöru sem fólk vill ekki kaupa,“ segir hún og að gert sé ráð fyrir að byggingaraðili taki áhættu með vöru sem þeir gætu svo setið eftir.
Hún segir meirihlutann vilja breyta skipulaginu þarna verulega og nefnir að á verkefnalista meirihlutans sé að afnema reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar.
„Af því að það er mismunandi eftir svæðum hver bílastæðaþörfin er.“
„Af því að það er mismunandi eftir svæðum hver bílastæðaþörfin er.“
Hildur segir nýjan meirihluta auk þess ætla að tryggja að afgreiðslufrestir verði ekki lengri en 30 dagar og að það sé til dæmis hægt að nota gervigreind í það. Þá séu ýmsar kvaðir um til dæmis verslunarrými á neðstu hæð sem virki ekki að hennar mati og það þurfi einnig að breyta gatnagerðargjöldum þannig að það sé ekki hagstæðara að byggja bílastæðahús en bílastæðakjallara, eins og er núna.
Hvað varðar tekjuleiðir segir Hildur engan tekjuvanda hjá borginni, það streymi tekjur úr útsvari og fasteignasköttum, arðgreiðslur úr dótturfyrirtækjum og svo sé hægt að fá sölutekjur með því að selja land eða fyrirtæki. Þau ætli til dæmis að selja malbikunarstöðina Höfða, Ljósleiðarann og Carbfix.
„Það eru rosa tækifæri til að skera niður,“ segir hún og að hún hafi talað umbúðalaust um það og aðrir flokkar í meirihluta. Hún telji sig hafa skýrt umboð til þess. Hildur segist einnig hafa áhyggjur af veikindahlutfalli starfsmanna og hana langi að skoða þetta.
Hildur ræddi að lokum tækifæri sem felast í notkun gervigreindar og að hún muni leysa einhver störf af hólmi og það sé óumflýjanlegt. Það sé hægt að nota hana í stafrænni umbreytingu og ýmsum skipulagsferlum.
Hildur segir það fyrirsjáanlega gagnrýni að þau ætli að hagræða en stofni svo þrjú ný ráð. Þegar hún tali um niðurskurð þá sé hún að tala um yfirbyggingu. Þau hafi lagt niður stafrænt ráð og með því sé hægt að fækka störfum. Þá hafi verið stofnað öldungaráð sem hafi áður verið stofnað en verið sett undir mannréttindaráð, sem sé til skoðunar, og það geti orðið frekari breytingar.
Þau hafi svo skipt niður grunnskóla- og leikskólamálunum því þau séu tímafrek og þung mál og það eigi að auka skilvirkni að skipta þessu niður. Það sama eigi við um skiptingu íþrótta- og menningarráðs og þau vilji lyfta menningunni upp.
Hildur talaði svo að lokum um íbúasamráð og að meirihlutinn ætli að standa með íbúum og hlusta á þá, vilji vera í virku og lifandi samstarfi við þá og margt á þeirra verkefnalista sé viðbragð við því sem þau hafa heyrt frá íbúum.
„Við erum spennt fyrir samtalinu, spennt að vinna fyrir Reykvíkinga og ég hef sagt það að ég ætla ekki bara að vera borgarstjóri minna kjósenda, þótt ég sannarlega ætli það. Ég vil vera borgarstjóri allra Reykvíkinga og ég vil að hér geti allir fengið að blómstra.“
Hjallastefnan og Reitir reisa fjögur hundruð barna grunn- og leikskóla á Nauthólsvegi á næstu árum. Stofnandi Hjallastefnunnar segir dásamlegt að árlegur húsnæðiskvíði hverfi nú.
Hildur Björnsdóttir tók formlega við sem borgarstjóri Reykjavíkur í gær en hún hefur verið oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík síðustu fjögur ár og borgarfulltrúi flokksins síðan 2018. Það er þó ýmislegt sem ekki allir vita um nýja borgarstjórann sem á fjögur börn, er með þrjár háskólagráður og ber sérkennilegt gælunafn.
Nýr borgarstjóri Reykjavíkur segir nýja skrifstofu góðan grundvöll til að bretta upp ermar og hefjast handa. Hún muni ábyggilega leita ráða hjá fráfarandi borgarstjóra. Breytingar eru í vændum.