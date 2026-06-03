Ólafur Börkur Þorvaldsson lét af embætti hæstaréttardómara þann 1. júní. Hann var skipaður dómari við réttinn 1. september 2003 og gengdi því embætti í tæp 23 ár. Hann var sá dómari Hæstaréttar sem hafði starfað lengst við réttinn.
Greint er frá starfslokum Ólafs Barkar á Instagramsíðu Hæstaréttar. Þar kemur meðal annars fram að hann hafi lokið embættisprófi frá Háskóla Íslands árið 1987 og að við skipun hafi hann verið dómstjóri Héraðsdóms Suðurlands.
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„Þetta var komið gott,“ segir Ólafur Börkur í samtali við Vísi. Hann segist hafa slegið því upp hversu mörg mál hann hefur dæmt og sér hafi brugðið.
„Allt of mikið. Ég hef nú trú á því að ég muni nýtast eitthvað áfram á sviði lögfræðinnar. Ég er að kenna við Háskólann í Reykjavík og svo kemur bara í ljós hvað ég mun gera meira af því og hvernig.“