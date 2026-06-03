Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 3. júní 2026 14:45 Þyrla Landhelgisgæslunnar var boðuð á mesta forgangi. Vísir/Vilhelm Eldur kviknaði í vélarrúmi fiskibáts sem staddur var á Breiðafirði um hádegisbil í dag. Einn maður var um borð í bátnum. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni en þeim var tilkynnt um eldinn á tólfta tímanum í dag. Auk þyrlusveitarinnar var áhöfn Bjargar, björgunarskips Slysavarnarfélags Landsbjargar á Rifi, einnig kölluð út á mesta forgangi. Skömmu eftir að tilkynningin barst bárust upplýsingar til stjórnstöðvar Gæslunnar um að búið væri að loka vélarrými bátsins og ræsa slökkvikerfi. Sá sem var um borð varð fyrir óhappi þegar eldurinn kom upp svo sigmaður og læknir þyrlusveitarinnar sigu um borð í bátinn til að meta aðstæður og huga að honum. Að því búnu fór skipverjinn um borð í björgunarskipið og fiskibáturinn var tekinn í tog til hafnar í Rifi. Gert er ráð fyrir því að þangað verði komið laust fyrir klukkan fjögur. Landhelgisgæslan Björgunarsveitir Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Fleiri fréttir Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri „Ávirðingarnar sem þetta fólk lét út úr sér eru því sjálfu til skammar“ Sumaráætlun Herjólfs frestað Sjá meira