Innlent

Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiski­bát

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Þyrla Landhelgisgæslunnar var boðuð á mesta forgangi.
Þyrla Landhelgisgæslunnar var boðuð á mesta forgangi. Vísir/Vilhelm

Eldur kviknaði í vélarrúmi fiskibáts sem staddur var á Breiðafirði um hádegisbil í dag. Einn maður var um borð í bátnum. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni en þeim var tilkynnt um eldinn á tólfta tímanum í dag. Auk þyrlusveitarinnar var áhöfn Bjargar, björgunarskips Slysavarnarfélags Landsbjargar á Rifi, einnig kölluð út á mesta forgangi. 

Skömmu eftir að tilkynningin barst bárust upplýsingar til stjórnstöðvar Gæslunnar um að búið væri að loka vélarrými bátsins og ræsa slökkvikerfi.

Sá sem var um borð varð fyrir óhappi þegar eldurinn kom upp svo sigmaður og læknir þyrlusveitarinnar sigu um borð í bátinn til að meta aðstæður og huga að honum. Að því búnu fór skipverjinn um borð í björgunarskipið og fiskibáturinn var tekinn í tog til hafnar í Rifi.

Gert er ráð fyrir því að þangað verði komið laust fyrir klukkan fjögur.

Landhelgisgæslan Björgunarsveitir

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