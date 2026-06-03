Félaginu Keili, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs ehf. hefur formlega verið slitið en námsbrautir skólans hafa flestar verið færðar undir hatta annarra námsstofnana. Háskólabrú Keilis heldur áfram undir Háskóla Íslands.
Greint er frá því í Lögbirtingablaðinu að hluthafar einkahlutafélagsins Keilir, miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs ehf. hafi tekið ákvörðun þann 12. maí um að slíta félaginu. Ríkissjóður hefur frá 2020 átt 51 prósents hlut í Keili og restin skipst á sveitarfélögin á Suðurnesjum.
Námsbrautir Keilis hafa á undanförnum árum færst smátt og smátt undir aðrar námsstofnanir. Árið 2023 færðust námsbrautir Flugakademíu Íslands, sem var rekin af Keili, undir Flugskóla Reykjavíkur og Flugakademían var svo tekin til gjaldþrotaskipta 2024. Svo tók Fjölbrautaskóli Suðurnesja sömuleiðis yfir nokkrar námsbrautir hjá Keili, nánar tiltekið einka- og styrktarþjálfaranám, stúdentsbraut í tölvuleikjagerð og fótaaðgerðafræði.
Í nóvember í fyrra, 2025, var svo tilkynnt að Háskólabrú Keilis, sem hafði verið hryggjarstykki í rekstri Keilis, yrði færð undir Háskóla Íslands og heyrir hún nú undir menntavísindasvið skólans.
Á þeim tíma kom fram í fréttatilkynningu: „Þar sem stjórnvöld stefna að því að leysa hlutafélagið Keili upp skapaðist óvissa um framtíð Háskólabrúarinnar og því var starfshópi á vegum HÍ falið að greina stöðu mála í samráði við forstöðumann Keilis og heimafólk og skoða mögulegar leiðir til að eyða óvissu um rekstur Háskólabrúarinnar.“