Innlent

Rýnt í flókna stöðu Icelandair

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld.
Sunna Sæmundsdóttir les kvöldfréttir í kvöld. vísir

Ríkissáttasemjari hefur boðað samninganefndir Icelandair og Félags íslenskra atvinnuflugmanna til fundar annað kvöld. Fundurinn á að snúast um vinnufyrirkomulag flugmanna; vaktir, frídaga og svigrúm Icelandair til að skipuleggja flug. Fleiri mál hanga þó yfir viðræðunum, meðal annars fyrirhuguð kaup Icelandair á hlut í PLAY Europe á Möltu og þungur rekstur. Við rýnum í deiluna í kvöldfréttum auk þess sem ritstjóri Innherja mætir í myndver og ræðir stöðu félagsins.

Við hittum einnig Áslaugu Örnu sem mætti aftur á Alþingi í dag en kvaddi jafnóðum, sjáum myndir af fyrstu vindmyllunni sem er risin í Vaðölduveri og hittum Hjallastefnufólk sem fagnaði í dag stórum áfanga og nýjum skóla.

Þá kynnir Kristján Már Unnarsson sér eftirlitskerfið á Keflavíkurflugvelli sem er heldur betur öflugt og við verðum í beinni með leikhópnum Lottu sem frumsýnir nýtt leikrit í dag – tuttugasta sumarið í röð.

Í Sportpakkanum hittum við meðal annars Andreu Rut sem varð bikarmeistari í Belgíu á sínu fyrsta tímabili í atvinnumennsku og í Íslandi í dag hittum við tvo rakara sem lýsa mikilli og ánægjulegri aðsókn í fagið.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.

Klippa: Kvöldfréttir 3. júní 2026
Kvöldfréttir

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið