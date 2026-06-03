Innlent

Sóttu öku­mann sem slasaðist í mótorhjólaslysi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Slysið átti sér stað nærri Höfn í Hornafirði.
Slysið átti sér stað nærri Höfn í Hornafirði. Vísir

Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út á tólfta tímanum í gærkvöld, þriðjudag, til þess að sækja ökumann sem hafði lent í bifhjólaslysi nærri Höfn í Hornafirði. Þyrluáhöfnin flaug til móts við sjúkrabíl og sótti ökumanninn við Skaftafell í Öræfum á Suðausturlandi.

Þorsteinn Matthías Kristinsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir við Vísi að útkall hafi borist á áttunda tímanum í gær vegna bifhjólaslyss nærri Höfn í Hornafirði.  

Ökumaðurinn hafi verið einn á ferð. Spurður hvort slysið hafi verið alvarlegt svarar Þorsteinn að slysið hafi verið þess eðlis að ástæða þótti til þess að kalla út sjúkraflugvél.

Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir jafnframt við Vísi að senda hafi átt sjúkraflugvél á vettvang en vegna skyggnis gat hún ekki lent á Hornafjarðarflugvelli.

Þess í stað var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar send til móts við sjúkrabíl, að sögn Ásgeirs, sem bætir við að sjúkrabíllinn og þyrlusveitin hafi svo mætt sjúkrabílnum við Skaftafell og þaðan flogið með bifhjólakappann til Reykjavíkur. 

Málið er til rannsóknar hjá lögreglu. 

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