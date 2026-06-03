Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. júní 2026 14:54 Slysið átti sér stað nærri Höfn í Hornafirði. Vísir Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út á tólfta tímanum í gærkvöld, þriðjudag, til þess að sækja ökumann sem hafði lent í bifhjólaslysi nærri Höfn í Hornafirði. Þyrluáhöfnin flaug til móts við sjúkrabíl og sótti ökumanninn við Skaftafell í Öræfum á Suðausturlandi. Þorsteinn Matthías Kristinsson, aðalvarðstjóri á Suðurlandi, segir við Vísi að útkall hafi borist á áttunda tímanum í gær vegna bifhjólaslyss nærri Höfn í Hornafirði. Ökumaðurinn hafi verið einn á ferð. Spurður hvort slysið hafi verið alvarlegt svarar Þorsteinn að slysið hafi verið þess eðlis að ástæða þótti til þess að kalla út sjúkraflugvél. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar, segir jafnframt við Vísi að senda hafi átt sjúkraflugvél á vettvang en vegna skyggnis gat hún ekki lent á Hornafjarðarflugvelli. Þess í stað var þyrlusveit Landhelgisgæslunnar send til móts við sjúkrabíl, að sögn Ásgeirs, sem bætir við að sjúkrabíllinn og þyrlusveitin hafi svo mætt sjúkrabílnum við Skaftafell og þaðan flogið með bifhjólakappann til Reykjavíkur. Málið er til rannsóknar hjá lögreglu. Sveitarfélagið Hornafjörður Landhelgisgæslan Lögreglumál Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Fleiri fréttir Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri Sjá meira