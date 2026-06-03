Innlent

Vara við um­fangs­miklum netsvikum í nafni lög­reglunnar

Árni Sæberg skrifar
Lögregla hvetur fólk til að ýta aldrei á hlekki sem berast í skilaboðum.
Lögregla hvetur fólk til að ýta aldrei á hlekki sem berast í skilaboðum. Vísir

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikaskilaboðum sem berast til fjöldamargra íslenskra símanúmera þessa stundina í nafni umferðarlögreglunnar. Að sögn hafa aldrei borist jafnmargar tilkynningar um netsvik til lögreglu á jafnskömmum tíma og nú.

Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglu segir að um sé að ræða skilaboð sem sögð eru vera frá umferðarlögreglunni og fólki bent á að ýta á hlekk til að greiða sekt. Aldrei hafi borist jafnmargar tilkynningar til lögreglu vegna netbrotatilrauna á jafnskömmum tíma og því megi ætla að um mjög umfangsmiklar tilraunir sé að ræða.

„Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að ýta aldrei á hlekki sem það fær senda. Fólki er ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þess sem skilaboðin eiga að vera frá. Sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is.“

Telji fólk sig hafa orðið fyrir svikum af þessu tagi og hafa tapað fjármunum sé því bent á að hafa tafarlaust samband við sinn viðskiptabanka til að fá ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu. Þá minni lögregla á netbrotagáttina á island.is sem finna megi undir „samfélag og réttindi“. Þar sé bæði hægt að tilkynna netbrot til lögreglu sem og tilraunir til slíkra brota.

Lögreglumál Netglæpir

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