Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Árni Sæberg skrifar 3. júní 2026 14:59 Lögregla hvetur fólk til að ýta aldrei á hlekki sem berast í skilaboðum. Vísir Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við svikaskilaboðum sem berast til fjöldamargra íslenskra símanúmera þessa stundina í nafni umferðarlögreglunnar. Að sögn hafa aldrei borist jafnmargar tilkynningar um netsvik til lögreglu á jafnskömmum tíma og nú. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglu segir að um sé að ræða skilaboð sem sögð eru vera frá umferðarlögreglunni og fólki bent á að ýta á hlekk til að greiða sekt. Aldrei hafi borist jafnmargar tilkynningar til lögreglu vegna netbrotatilrauna á jafnskömmum tíma og því megi ætla að um mjög umfangsmiklar tilraunir sé að ræða. „Lögregla beinir þeim tilmælum til fólks að ýta aldrei á hlekki sem það fær senda. Fólki er ráðlagt að leita alltaf inn á viðurkennda síðu þess sem skilaboðin eiga að vera frá. Sektir frá lögreglu berast alltaf inn á island.is.“ Telji fólk sig hafa orðið fyrir svikum af þessu tagi og hafa tapað fjármunum sé því bent á að hafa tafarlaust samband við sinn viðskiptabanka til að fá ráðgjöf og í framhaldinu tilkynna málið til lögreglu. Þá minni lögregla á netbrotagáttina á island.is sem finna megi undir „samfélag og réttindi“. Þar sé bæði hægt að tilkynna netbrot til lögreglu sem og tilraunir til slíkra brota. Lögreglumál Netglæpir Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Innlent Sami flugmaðurinn skotinn niður yfir Íran og yfir Kúveit Erlent Fleiri fréttir Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Kærð fyrir að draga sér ríflega tólf milljónir úr dánarbúi Sjálfstæðismenn formenn sjö ráða af átta Baldur og Herjólfur sigla til Eyja Sundlaugar opnar til miðnættis og ótakmörkuð bílastæði Dýrum stefnt í hættu Unnur Brá sveitarstjóri í Borgarbyggð og Skorradalshreppi Beri skylda að skila Dananum hugsanlega á Þingvöllum Tímamót í borginni, innbrot í kjúklingabú og forritari á barnsaldri Sjá meira