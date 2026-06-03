Innlent

Draga afl­vana bát til hafnar nær Önd­verðar­nesi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Kalla þurfti út þyrluna líka vegna elds í fiskibát í dag.
Kalla þurfti út þyrluna líka vegna elds í fiskibát í dag. Landsbjörg

Björgunarskip Landsbjargar sinntu tveimur útköllum á sjó í dag. Fyrst vegna elds um borð í fiskibáti en svo um hálftíma eftir að því útkalli lauk barst útkallið frá Öndverðarnesi.

Í tilkynningu frá Landsbjörg kemur fram að engin hætta hafi verið á ferðum en að draga hafi þurft bátinn til hafnar.

Fram kom fyrr í dag að eldur kviknaði í vélarrúmi fiskibáts sem staddur var á Breiðafirði um hádegisbil. Einn maður var um borð í bátnum. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út.

Mynd tekin frá björgunaraðgerðum í dag. Landsbjörg
Björgunarskipið Björg á Rifi var kallað út tvisvar í dag. Landsbjörg
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