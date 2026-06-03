Draga aflvana bát til hafnar nær Öndverðarnesi Lovísa Arnardóttir skrifar 3. júní 2026 19:26 Kalla þurfti út þyrluna líka vegna elds í fiskibát í dag. Landsbjörg Björgunarskip Landsbjargar sinntu tveimur útköllum á sjó í dag. Fyrst vegna elds um borð í fiskibáti en svo um hálftíma eftir að því útkalli lauk barst útkallið frá Öndverðarnesi. Í tilkynningu frá Landsbjörg kemur fram að engin hætta hafi verið á ferðum en að draga hafi þurft bátinn til hafnar. Fram kom fyrr í dag að eldur kviknaði í vélarrúmi fiskibáts sem staddur var á Breiðafirði um hádegisbil. Einn maður var um borð í bátnum. Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var kölluð út. Mynd tekin frá björgunaraðgerðum í dag. Landsbjörg Björgunarskipið Björg á Rifi var kallað út tvisvar í dag. Landsbjörg Björgunarsveitir Landhelgisgæslan Sjávarútvegur Mest lesið Áslaug Arna hættir á Alþingi Innlent Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Innlent Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Innlent Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi Innlent „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans Innlent „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Innlent Leita Íslendings í Taílandi Innlent „Þú værir í fangelsi ef ekki væri fyrir mig“ Erlent Steingrímur Ari Arason er látinn Innlent Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Innlent Fleiri fréttir Rýnt í flókna stöðu Icelandair Skilur áhyggjur af afslætti en mun nýta heimildina eins og hægt er Segir EES-samninginn einan og sér ekki duga lengur Reynsluboltinn í Hæstarétti hættur: „Þetta var komið gott“ Nýr meirihluti kynnir forgangslistann Keili formlega slitið Beðið í nærri tvö ár eftir gögnum um Airbus og Reykjavíkurflugvöll Kom leiðinlega á óvart að vélin væri sérsmíði Vara við umfangsmiklum netsvikum í nafni lögreglunnar Sóttu ökumann sem slasaðist í mótorhjólaslysi Einn um borð þegar eldur kviknaði í fiskibát Samtímis bæjarstjóri og þingmaður Hafa engar upplýsingar um Sindra Tíu fangar verði þegar fluttir úr landi „Ekkert til í því“ að næsta skref sé ritstjórastóll Moggans „Það hefnir sín oft að yrkja ljóð“ Fjárdráttur lögmanns hjá héraðssaksóknara Lögregla leitar vitna í innbrotsmáli Reykjabús Tilfinningaþrungin stund á Alþingi og nýr leik- og grunnskóli að rísa í Reykjavík Forseti klökknaði aftur: „Of mikið tilfinningalegt álag“ Ef þeir hafi ekki aga gerist ekki neitt Áslaug Arna hættir á Alþingi Þota föst á Tenerife vegna áreksturs Leita Íslendings í Taílandi Steingrímur Ari Arason er látinn Fjögurra flokka meirihluti í Norðurþingi „Í mínum huga er þarna illa farið með dýr“ Þingnefnd breytir ekki forgangsröð jarðganga Þórkatla slökkvi vonarneistann með nýjum samningi Lilja Björg ráðin sveitarstjóri Dalabyggðar Sjá meira