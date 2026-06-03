Nýr meirihluti tók við á bæjarstjórnarfundi í Hafnarfirði fyrr í dag. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar kynntu á fundinum nýjan meirihlutasáttmála fyrir kjörtímabilið 2026–2030.
Í tilkynningu meirihlutans kemur fram að áhersla verði lögð á traustan rekstur, skilvirka stjórnsýslu, öfluga skóla og bætta þjónustu við íbúa á öllum æviskeiðum.
Meirihlutinn hefur skilgreint sjö verkefni sem farið verður í strax í upphafi kjörtímabils og var þeim vísað til viðeigandi ráða:
Hafin verði vinna við verkefnin strax og tryggt að forgangsröðun verði skýr frá upphafi kjörtímabilsins.
„Við ætlum að byrja strax og ná árangri. Þessi verkefni leggja grunninn að sterkari rekstri, betri þjónustu og auknum lífsgæðum fyrir Hafnfirðinga,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu meirihlutans.