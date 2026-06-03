Innlent

Nýr meiri­hluti kynnir forgangslistann

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Nýr meirihluti í Hafnarfirði.
Nýr meirihluti í Hafnarfirði. Aðsend

Nýr meirihluti tók við á bæjarstjórnarfundi í Hafnarfirði fyrr í dag. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Samfylkingar kynntu á fundinum nýjan meirihlutasáttmála fyrir kjörtímabilið 2026–2030.

Í tilkynningu meirihlutans kemur fram að áhersla verði lögð á traustan rekstur, skilvirka stjórnsýslu, öfluga skóla og bætta þjónustu við íbúa á öllum æviskeiðum.

Meirihlutinn hefur skilgreint sjö verkefni sem farið verður í strax í upphafi kjörtímabils og var þeim vísað til viðeigandi ráða:

  • Rekstrar- og stjórnsýsluúttekt verði gerð á bænum með það að markmiði að auka skilvirkni og bæta ákvarðanatöku
  • Innkauparáð verði eflt og endurskoðun verði gerð á innkaupa- og útboðsferlum
  • Endurskoðun verði gerð á samgöngusáttmála með áherslu á úrbætur í samgöngum í Hafnarfirði
  • Starfsaðstæður í grunnskólum verði bættar
  • Stuðningur við jaðarsett ungmenni á aldinum 16–25 ára verði aukinn
  • Stuðlað verði að aukinni þátttöku barna í frístundastarfi
  • Vinna verður hafin án tafar við að klára hverfin og grænu svæðin, þar með talið mótun trjáræktarstefnu

Hafin verði vinna við verkefnin strax og tryggt að forgangsröðun verði skýr frá upphafi kjörtímabilsins.

„Við ætlum að byrja strax og ná árangri. Þessi verkefni leggja grunninn að sterkari rekstri, betri þjónustu og auknum lífsgæðum fyrir Hafnfirðinga,“ segir í sameiginlegri yfirlýsingu meirihlutans.

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