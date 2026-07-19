„Það er brjálað að gera með stóru B-i“

Svo mikill gestagangur er á Kirkjubæjarklaustri að gripið hefur verið til lokunar á klukkustundarfresti í sundlaug bæjarins. Níu hundruð manns sóttu laugina í gær. Rekstraraðilar tveggja tjaldstæða á Suðurlandi segjast varla muna eftir öðrum eins gestagangi, sem þeir rekja beint til veðurblíðu á Suðurlandi og rigningar á Suðvesturlandi.
Vísir sló á þráðinn í sundlaug Kirkjubæjarklausturs þar sem starfsmaður svaraði en hafði varla tíma til að veita upplýsingar fyrir gestagangi. Níu hundruð manns hefðu sótt laugina í gær og gripið hefði verið til þess ráðs að taka ekki á móti fólki í klukkustund í senn. Veðrið gæti ekki verið betra á staðnum. Benedikt Lárusson rekstraraðili tjaldsvæðisins á Kirkjubæjarklaustri segist ekki muna eftir öðru eins síðan fyrir sex árum síðan, í heimsfaraldri þegar Íslendingar neyddust til þess að ferðast innanlands.
„Það kom okkur á óvart að þetta var strax á fimmtudagskvöldið, þá komu svo margir. Þá voru komnir einhverjir 1350 manns þá lokuðum við bara. Svo áttu einhverjir bókað sem við urðum að hleypa inn, þannig að við enduðum í einhverjum fimmtán, sextánhundruð manns. Og það var fleira en við vildum fá en við vorum að reyna að sinna eftirspurninni sem best, því við vissum að það var líka mjög þétt á öðrum tjaldsvæðum í kring. Þetta var óvenjuleg skorpa.“
Manstu eftir öðru eins?
„Já. Við fengum þetta 2020 þegar Covidið var, þá var þessu aflétt, fólk mátti hittast og þá var júlí og bara sól hérna en rigning allsstaðar annars staðar á landinu og þá fór þetta í svipaðan fjölda, ekki alveg svona mikið samt, þannig það eru þessi tvö skipti sem standa upp úr.“
Hvað er að draga fólk til ykkar núna?
„Það er náttúrulega bara veðrið. Fólkið eltir bara sólina, sem maður skilur alveg. Ef það færi að rigna þá myndi snarfækka alveg, þá kæmu bara þessir útlendingar sem eru með prógram, sem eru ekkert að ferðast eftir veðrinu.“
Rigning hefur gert sig heimakomna á höfuðborgarsvæðinu síðustu daga og vikur. Þannig er sama veðri spáð næstu daga á svæðinu, hið minnsta. Ljóst er því að veðrið verður með svipuðu móti.
Hugleiðingar veðurfræðings Veðurstofu Íslands í dag, 19. júlí:
Öflug hæð suður af landinu mun ekki haggast að ráði næstu daga og því verður svipað veður áfram, þ.e. ríkjandi vestlæg átt með dálitla vætu af og til vestanlands og hita yfirleitt á bilinu 10 til 15 stig, en lengst af bjart veður fyrir austan þar sem hiti fer víða vel yfir 20 stig. Hæðin sér um að dæla til okkar mjög röku og hlýju lofti sem á rætur sínar að rekja langt suður í hafi.Um miðja næstu viku er útlit fyrir að hæðin fari að þokast til suðurs og þá ætti staðan loksins að breytast hjá okkur.
Benedikt segir stöðuna í dag þannig að einhverjir gestir séu að týnast af svæðinu, enda sunnudagur. Hinsvegar sé töluverður fjöldi gesta að týnast inn líka.
„Þannig ég veit ekki alveg hvernig það endar, við erum bara að sjá til. Vonandi þurfum við ekki að loka í kvöld, en það er ekkert öruggt. Við reynum að taka við þeim sem við getum.“
Þannig það eru líkur á að það verði fjöldi gesta hjá ykkur út vikuna?
„Já, allavega fram á miðvikudag. Þá kemur einhver smá rigning en svo er bara gott áfram sýnist mér, ef spáin gengur eftir,“ segir Benedikt. Hann segir allt hafa gengið vel á tjaldsvæðinu um helgina, fólk í góðu skapi og vel upp lagt.
Ljóst er að mikil ásókn er í tjaldsvæði víðar. Þannig var greint frá því fyrir helgi að gestir tjaldsvæðisins á Hallormsstað á Austurlandi hefðu verið hvattir til að spara vatn vegna veðurfars og mikils gestagangs. Þá er ásókn annars staðar á Suðurlandi líka. Þannig hefur Ásta Halla Ólafsdóttir rekstraðili tjaldsvæðisins á Hvolsvelli á Suðurlandi svipaða sögu að segja og Benedikt. Veðrið hafi verið með fínasta móti á Hvolsvelli um helgina og gestagangur eftir því.
„Það er brjálað að gera með stóru B-i,“ segir Ásta. „Við fengum fullt af góðu fólki. Það var bara Íslendingurinn á ferðinni, við erum með allar gerðir flórunnar, við erum með þennan almenna Íslendinga sem vildi fara í útilegu, við vorum með ættarmót, við vorum með unglinga í útilegu sem var skóli, sem jú hefði kannski getað farið betur, en þau þurfa að fá að vera einhvers staðar.“
Hvers vegna heldurðu að það hafi verið svona mikið að gera núna um helgina?
„Fólk er bara orðið leitt á því að hanga heima. Það vill bara komast í útilegu. Íslendingar eru útileigufólk, við erum með mikið af eldra fólki, fólki sem er fimmtíu plús, það gefur svæðinu ákveðið yfirbragð. Alla jafna er þetta mjög fjölskylduvænt svæði og dagar sem eru rólegir og svo koma sumir dagar sem eru ekki eins rólegir.“