Hjalti Þór Vignisson oddviti Framsóknar í Hornafirði verður bæjarstjóri. Fulltrúar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hafa undirritað málefnasamning um samstarf á komandi kjörtímabili 2026–2030.
Þetta kemur fram í tilkynningu. Þar segir að markmið samstarfsins sé að efla búsetuskilyrði enn frekar og styrkja samfélagið í heild með ábyrgri uppbyggingu, traustum rekstri og aukinni þjónustu við íbúa.
Í samkomulaginu felst eins og áður segir að Hjalti Þór Vignisson sest í stól bæjarstjóra. Gauti Árnason verður formaður bæjarráðs og Ingibjörg Sveinsdóttir forseti bæjarstjórnar.
„Næstu ár verða mikilvæg fyrir þróun sveitarfélagsins. Tækifærin eru fjölmörg en jafnframt bíða margvíslegar áskoranir. Áhersla samstarfsflokkanna verður á hag fjölskyldna, lækkun álaga, uppbyggingu innviða og bætta þjónustu um allt sveitarfélagið. Sérstök áhersla verður lögð á að tryggja jafnræði íbúa óháð búsetu og mæta áframhaldandi fólksfjölgun með markvissri uppbyggingu bæði í þéttbýli og dreifbýli.“
Flokkarnir leggi ríka áherslu á þjónustumiðaða og skilvirka stjórnsýslu, gott samráð við íbúa og opið samtal á fyrstu stigum mála.
„Fræðslu- og frístundamál verða áfram í forgangi. Stefnt er að áframhaldandi uppbyggingu leik-, grunn- og framhaldsskóla, eflingu innra starfs og bættri aðstöðu fyrir íþrótta- og frístundastarf í öllu sveitarfélaginu. Jafnframt verður lögð áhersla á að styrkja list-, verk- og raungreinar.“
Í velferðarmálum verði unnið að því að bæta aðgengi að þjónustu, efla lýðheilsu og tryggja að íbúar í dreifbýli njóti sambærilegrar þjónustu og aðrir. Þá vilji flokkarnir taka vel á móti nýjum íbúum og styðja þá til virkrar þátttöku í samfélaginu.
„Samstarfið byggir einnig á samþættingu umhverfis-, atvinnu- og menningarmála með það að markmiði að skapa skýrari framtíðarsýn fyrir sveitarfélagið. Áhersla verður lögð á ábyrga nýtingu auðlinda, fjölbreytt atvinnulíf og öflugt menningarlíf sem styrkir sjálfsmynd samfélagsins og aðdráttarafl þess.“
Á komandi kjörtímabili verði jafnframt lögð áhersla á öflugt samstarf við ríkisvaldið og aðra opinbera aðila, meðal annars um samgöngur, heilbrigðisþjónustu og hagsmuni heimamanna í tengslum við starfsemi Vatnajökulsþjóðgarðs. Markmið samstarfsins sé skýrt, að gera Sveitarfélagið Hornafjörð að enn betri stað til að búa á og eftirsóknarverðum valkosti fyrir fólk sem vill setjast þar að.