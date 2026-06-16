Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Birgir Olgeirsson skrifar 16. júní 2026 11:35 Mennirnir eru allir í gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Slíkt er heimilt þegar sterkur grunur leikur á að sakborningur hafi framið brot sem getur varðað tíu ára fangelsi eða meira. Vísir/Vilhelm Fjórir menn sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna gruns um aðild að innflutningi á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi, gámaskipi Eimskips. Tveir mannanna, báðir skipverjar á Dettifossi, voru handteknir í aðgerðum lögreglu og tollgæslu í Sundahöfn þegar skipið kom til landsins 13. apríl síðastliðinn. Í framhaldinu voru fjórir til viðbótar handteknir og húsleit gerð á nokkrum stöðum vegna rannsóknarinnar. Þrír þeirra voru síðar látnir lausir en einn úrskurðaður í gæsluvarðhald ásamt skipverjunum tveimur. Fjórði maðurinn sem nú er í haldi var handtekinn vikuna eftir. Mennirnir fjórir verða í gæsluvarðhaldi til 6. júlí. Þá verða tólf vikur liðnar frá fyrstu handtökunum, en samkvæmt lögum má gæsluvarðhald á rannsóknarstigi að jafnaði ekki vara lengur en tólf vikur nema ákæra hafi verið gefin út. Héraðssaksóknari hefur því tæpar þrjár vikur til að taka ákvörðun um ákæru áður en gæsluvarðhaldið rennur út. Mennirnir eru allir í gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Slíkt er heimilt þegar sterkur grunur leikur á að sakborningur hafi framið brot sem getur varðað tíu ára fangelsi eða meira. Samkvæmt almennum hegningarlögum getur innflutningur á ávana- og fíkniefnum varðað allt að tólf ára fangelsi. Mennirnir eru á þrítugs-, fertugs- og sextugsaldri. Þrír þeirra eru fæddir hér á landi en sá fjórði fluttist til Íslands og hlaut síðar íslenskan ríkisborgararétt. Smygl Fíkniefnasmygl með Dettifossi Lögreglumál Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Fleiri fréttir Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst Sjá meira