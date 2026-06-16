Innlent

Þrjár vikur til stefnu í um­fangs­miklu fíkniefnamáli

Birgir Olgeirsson skrifar
Mennirnir eru allir í gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Slíkt er heimilt þegar sterkur grunur leikur á að sakborningur hafi framið brot sem getur varðað tíu ára fangelsi eða meira.
Mennirnir eru allir í gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Slíkt er heimilt þegar sterkur grunur leikur á að sakborningur hafi framið brot sem getur varðað tíu ára fangelsi eða meira. Vísir/Vilhelm

Fjórir menn sitja enn í gæsluvarðhaldi vegna gruns um aðild að innflutningi á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með Dettifossi, gámaskipi Eimskips.

Tveir mannanna, báðir skipverjar á Dettifossi, voru handteknir í aðgerðum lögreglu og tollgæslu í Sundahöfn þegar skipið kom til landsins 13. apríl síðastliðinn.

Í framhaldinu voru fjórir til viðbótar handteknir og húsleit gerð á nokkrum stöðum vegna rannsóknarinnar. Þrír þeirra voru síðar látnir lausir en einn úrskurðaður í gæsluvarðhald ásamt skipverjunum tveimur. Fjórði maðurinn sem nú er í haldi var handtekinn vikuna eftir.

Mennirnir fjórir verða í gæsluvarðhaldi til 6. júlí. Þá verða tólf vikur liðnar frá fyrstu handtökunum, en samkvæmt lögum má gæsluvarðhald á rannsóknarstigi að jafnaði ekki vara lengur en tólf vikur nema ákæra hafi verið gefin út.

Héraðssaksóknari hefur því tæpar þrjár vikur til að taka ákvörðun um ákæru áður en gæsluvarðhaldið rennur út.

Mennirnir eru allir í gæsluvarðhaldi á grundvelli almannahagsmuna. Slíkt er heimilt þegar sterkur grunur leikur á að sakborningur hafi framið brot sem getur varðað tíu ára fangelsi eða meira. Samkvæmt almennum hegningarlögum getur innflutningur á ávana- og fíkniefnum varðað allt að tólf ára fangelsi.

Mennirnir eru á þrítugs-, fertugs- og sextugsaldri. Þrír þeirra eru fæddir hér á landi en sá fjórði fluttist til Íslands og hlaut síðar íslenskan ríkisborgararétt.

Smygl Fíkniefnasmygl með Dettifossi Lögreglumál

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