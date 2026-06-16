Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 16. júní 2026 13:00 Valgerður Árnadóttir er formaður Hvalavina. vísir/arnar halldórsson Fulltrúar Landhelgisgæslunnar munu fylgjast ferðum skipaáhafnar aðgerðasinnans Paul Watson, en skip á hans vegum er á leið til landsins í þeim tilgangi að stöðva hvalveiðar. Formaður Hvalavina styður ekki aðgerðir Watson en segir það mikil vonbrigði að atvinnuvegaráðherra hafi ekki bannað veiðarnar. Í gær greindum við frá því að lokaundirbúningur hvalvertíðar standi yfir hjá Hval hf. en hvalbátunum tveimur, Hval 8 og Hval 9 var siglt úr Reykjavíkurhöfn og um Faxaflóa síðdegis og töldu kunnugir að verið væri að prufukeyra gufuvélarnar og stilla kompása. Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina segir áformin mikil vonbrigði. „Og sérstaklega í ljósi þess að það eru ýmsar aðgerðir sem Hanna Katrín Friðriksson hefði getað farið í til að stöðva þetta auðveldlega og það eru mikil vonbrigði að hún hafi ekki gert það.“ Þá segir hún það vekja furðu að stunda megi hvalveiðar án þess að kaupandi sé fyrir afurðinni. „En það er ljóst að Kristján Loftsson hefur ekki kaupanda fyrir afurðinni. Japanir keyptu ekki af honum hvalkjöt árið 2023 og hyggjast ekki gera það núna heldur eftir því sem ég best veit og þess vegna er Kristján Loftsson að sækja um að nota hvalkjöt í dýrafóður. Watson á leiðinni Skip á vegum samtaka í nafni Paul Watson er á siglingu sinni til landsins samkvæmt færslu sem fulltrúar samtakanna rita á Facebook. Þar segir að framundan sé Operation 86 eða aðgerð 86 og og er þar vísað til þess atburðar þegar aðgerðasinnar sökktu tveimur hvalveiðiskipum árið 1986. Nú sé á dagskrá að endurtaka leikinn og binda enda á hvalveiðar Íslendinga. Styðja ekki aðgerðir Watson Valgerður tekur fram að samtökin Hvalavinir styðji ekki aðgerðir Watson. Erfitt sé að skjóta hval á miklum hraða og telur Valgerður ekki góða hugmynd að áhöfn Watson elti skipin. „Vegna þess að þá geta hvalveiðimennirnir að þeir hafi verið að trufla og þess vegna hafi skot geigað. Þetta er nógu erfitt fyrir og við viljum ekki að þeir hafi einhvern annan sökudólg en sig sjálfa. Þannig já við höfum áhyggjur af því að Paul Watson sé að koma. Þetta eru ekki aðgerðir sem við styðjum. Við teljum að íslensk stjórnvöld eigi að koma í veg fyrir hvalveiðar og hafi fullt umboð til þess.“ Ásgeir Erlendsson, samskiptastjóri Landhelgisgæslunnar segir að fylgst verði með ferðum skipsins og að gæslan muni í samvinnu við ríkislögreglustjóra bregðast við ef þörf krefur. „Við höfum haft þrjá ráðherra sem segjast ætla að stöðva þetta en hefur ekki tekist það. Þannig auðvitað missir maður vonina um að einhver stjórnmálamaður hafi einhvers konar hugrekki í sér og verður fyrir vonbrigðum í hvert sinn að þetta fái að líðast,“ segir Valgerður. Hvalveiðar Dýr Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Fleiri fréttir Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Sjá meira