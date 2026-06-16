Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 16. júní 2026 11:43 Lögmaður fjölskyldu Andemariams Bayene furðar sig á því að íslenska ríkið hafi ákveðið að áfrýja dómi í plastbarkamálinu svokallaða en tilkynnt var um þá ákvörðun í morgun. Í hádegisfréttum ræðum við við Sigurð G. Guðjónsson lögmann fjölskyldunnar. Þá tökum við stöðuna á þingmálunum sem eftir eru uns Alþingi fer í sumarfrí. Nú er stefnt að því að hafa síðasta þingfundinn á föstudaginn kemur. Einnig heyrum við í hvalfriðunarsinnum sem segjast ekki styðja baráttuaðferðir Pauls Watsons en lýsir miklum vonnbrigðum með að atvinnuvegaráðherra hafi ekki bannað veiðarnar. Í íþróttapakka dagsins er það svo Besta deildin í fótbolta og golfið en spennan eykst hjá Gunnlaugi Árna sem hefur leik á Opna bandaríska meistaramótinu á fimmtudaginn. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 16. júní 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Fleiri fréttir Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst Sjá meira