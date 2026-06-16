Innlent

Plastbarkadómi á­frýjað og hvalavinir ó­sáttir við ráð­herra

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Hádegismynd

Lögmaður fjölskyldu Andemariams Bayene furðar sig á því að íslenska ríkið hafi ákveðið að áfrýja dómi í plastbarkamálinu svokallaða en tilkynnt var um þá ákvörðun í morgun. 

Í hádegisfréttum ræðum við við Sigurð G. Guðjónsson lögmann fjölskyldunnar. 

Þá tökum við stöðuna á þingmálunum sem eftir eru uns Alþingi fer í sumarfrí. Nú er stefnt að því að hafa síðasta þingfundinn á föstudaginn kemur. 

Einnig heyrum við í hvalfriðunarsinnum sem segjast ekki styðja baráttuaðferðir Pauls Watsons en lýsir miklum vonnbrigðum með að atvinnuvegaráðherra hafi ekki bannað veiðarnar. 

Í íþróttapakka dagsins er það svo Besta deildin í fótbolta og golfið en spennan eykst hjá Gunnlaugi Árna sem hefur leik á Opna bandaríska meistaramótinu á fimmtudaginn.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 16. júní 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

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