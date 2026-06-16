Innlent

Veðrið best á höfuð­borgar­svæðinu á þjóð­há­tíðar­daginn

Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar
Veðrið verður best á höfuðborgarsvæðinu á morgun ef spár ganga eftir en á Rútstúni í Kópavogi verður hátíðardagskrá.
Veðrið verður best á höfuðborgarsvæðinu á morgun ef spár ganga eftir en á Rútstúni í Kópavogi verður hátíðardagskrá. Vísir/Vilhelm

Útlit er fyrir að veðrið verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum en rignt gæti á hátíðargesti á Austurlandi.

Hátíðarhöld verða víða um land á morgun í tilefni af þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. júní. Hátíðardagskráin í Reykjavík hefst klukkan ellefu á Austurvelli á því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytur hátíðarræðu.

„Við munum að venju vera með risastóra skrúðgöngu sem fer frá Hallgrímskirkju og hún fer niður í Hljómskálagarð þar sem við tekur bara skemmtileg fjölskyldudagskrá fyrir alla. Í Hljómskálagarðinum verða hoppukastalar og skátarnir eru með svona þrautabrautir alls konar,“ segir Björg Jónsdóttir verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkurborg.

Nokkrir þekktir listamenn munu troða upp í Hljómskálagarði.

„Þar koma fram Amabadama, VÆB og Páll Óskar. Svo verða danshópar frá ýmsum dansskólum og allt frítt. Við rukkum ekki í nein leiktæki eða neitt og svo verða matarvagnar þannig að það er hægt bara að verja deginum í garðinum.“ 

Einhverjar lokanir verða í kringum Austurvöll, Lækjargötu, Hljómskálagarðinn og Hallgrímskirkju um tíma yfir daginn. 

Hátíðarhöld verða víða um land á morgun en veðurgæðunum verður misskipt og ólíklegt að sólin láti sjá sig.

„Á öllu austanverðu landinu er útlit fyrir svona vætusamt og svalt veður. Hins vegar hérna á vesturhluta landsins verður svona eiginlega þurrt að mestu og bara sæmilega milt. Það er kannski rétt að taka fram að í þessari norðaustanátt sem er á morgun þá er í rauninni útlit fyrir að vindur nái sér alls ekki á strik á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þar verður veðrið líklega bara einna best,“ segir Birgir Örn Höskuldsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands.

Undanfarin ár hefur Hljómskálagarðurinn fyllst af fólki á 17. júní og vonast skipuleggjendur til að það verði einnig raunin á morgun.

„Veðurspáin er góð og við bara vonumst eftir fullum garði af prúðbúnu glöðu fólki,“ segir Björg Jónsdóttir.

17. júní Reykjavík Veður

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