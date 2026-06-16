Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Lillý Valgerður Pétursdóttir skrifar 16. júní 2026 12:18 Veðrið verður best á höfuðborgarsvæðinu á morgun ef spár ganga eftir en á Rútstúni í Kópavogi verður hátíðardagskrá. Vísir/Vilhelm Útlit er fyrir að veðrið verði einna best á höfuðborgarsvæðinu á morgun þegar landsmenn fagna þjóðhátíðardeginum en rignt gæti á hátíðargesti á Austurlandi. Hátíðarhöld verða víða um land á morgun í tilefni af þjóðhátíðardegi Íslendinga, 17. júní. Hátíðardagskráin í Reykjavík hefst klukkan ellefu á Austurvelli á því að Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra Íslands leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni að minnisvarða Jóns Sigurðssonar og Halla Tómasdóttir forseti Íslands flytur hátíðarræðu. „Við munum að venju vera með risastóra skrúðgöngu sem fer frá Hallgrímskirkju og hún fer niður í Hljómskálagarð þar sem við tekur bara skemmtileg fjölskyldudagskrá fyrir alla. Í Hljómskálagarðinum verða hoppukastalar og skátarnir eru með svona þrautabrautir alls konar,“ segir Björg Jónsdóttir verkefnastjóri viðburða hjá Reykjavíkurborg. Nokkrir þekktir listamenn munu troða upp í Hljómskálagarði. „Þar koma fram Amabadama, VÆB og Páll Óskar. Svo verða danshópar frá ýmsum dansskólum og allt frítt. Við rukkum ekki í nein leiktæki eða neitt og svo verða matarvagnar þannig að það er hægt bara að verja deginum í garðinum.“ Einhverjar lokanir verða í kringum Austurvöll, Lækjargötu, Hljómskálagarðinn og Hallgrímskirkju um tíma yfir daginn. Hátíðarhöld verða víða um land á morgun en veðurgæðunum verður misskipt og ólíklegt að sólin láti sjá sig. „Á öllu austanverðu landinu er útlit fyrir svona vætusamt og svalt veður. Hins vegar hérna á vesturhluta landsins verður svona eiginlega þurrt að mestu og bara sæmilega milt. Það er kannski rétt að taka fram að í þessari norðaustanátt sem er á morgun þá er í rauninni útlit fyrir að vindur nái sér alls ekki á strik á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þar verður veðrið líklega bara einna best,“ segir Birgir Örn Höskuldsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands. Undanfarin ár hefur Hljómskálagarðurinn fyllst af fólki á 17. júní og vonast skipuleggjendur til að það verði einnig raunin á morgun. „Veðurspáin er góð og við bara vonumst eftir fullum garði af prúðbúnu glöðu fólki,“ segir Björg Jónsdóttir. 17. júní Reykjavík Veður Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Fleiri fréttir Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst Sjá meira