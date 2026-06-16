Fimm íslenskar ungliðahreyfingar þvert á hið pólitíska litróf hafa tekið sig saman og hyggjast stofna félagið Ung gegn ESB, sem hefur það að einsettu markmiði að sjá til þess að Íslendingar segi „nei“ í ágúst. Stofnfundur er haldinn á morgun, 17. júní, þar sem Birgir Ármansson og Sólveiga Anna Jónsdóttir verða meðal ræðumanna.
Menn eru teknir að skipa sér í fylkingar í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið, eða ESB, 29. ágúst.
Í fréttatilkynningu er greint frá því að félagið Ung gegn ESB verði stofnað á morgun í samvinnu og að frumkvæði forystufólks og fyrrum forystufólks úr ungliðahreyfingum stjórnmálaflokka sem telja hagsmunum Íslands best borgið utan ESB.
Það eru Samband ungra sjálfstæðismanna (SUS), Samband ungra framsóknarmanna (SUF), Ungir miðflokksmenn, Ung vinstri græn (UVG) og Roði - ungir sósíalistar.
Í tilkynningunni segir að markmiðið með stofnun og starfsemi félagsins sé að skapa breiðan, þverpólitískan vettvang ungs fólks sem vill að Ísland standi utan Evrópusambandsins.
Meginmarkmið félagsins sé að beita sér fyrir því að „tillaga um aðildarumsókn Íslands að Evrópusambandinu, sem lögð verður í þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst, verði felld.“
Sjá einnig: Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður
Þá segir að félagið sé óháður vettvangur að öðru leyti og taki ekki afstöðu til annarra pólitískra álitaefna.
„Starf félagsins mun einvörðungu snúa að umræðu um aðild Íslands að Evrópusambandinu, áhrifum aðildar á fullveldi og auðlindir þjóðarinnar, efnahagsmál og hagsmuni Íslands til framtíðar. Félagið mun halda viðburði, gefa út efni og taka virkan þátt í umræðunni, allt á grundvelli þess að ræða hvað þjóðaratkvæðagreiðslan snýst í raun um; umsókn um aðild að Evrópusambandinu, sem óhjákvæmilega felur í sér vilja til inngöngu í sambandið.“
Á stofnfundi félagsins sem haldinn verður á Hótel Borg á morgun kl. 17 verður lögð fram ályktun til samþykktar, auk þess að þrír framsögumenn munu halda stutt erindi.
Framsögumennirnir eru Birgir Ármannsson lögmaður, fyrrverandi þingmaður og forseti Alþingis, Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar og Steinþór Logi Arnarson formaður Ungra bænda.
Fundurinn er sagður opinn öllum sem hafa áhuga á fyrirhugaðri þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild Íslands að ESB og telja hagsmunum Íslands best borgið utan sambandsins.