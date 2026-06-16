Tugum flugferða Icelandair hefur verið aflýst vegna mönnunarvanda á sama tíma og félagið á í kjaraviðræðum við flugmenn. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, mætir í myndver og fer yfir stöðu mála í beinni.
Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edition málinu svokallaða gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Við förum yfir málið sem er nú til meðferðar í Héraðsdómi Reykjavíkur.
Borgarstjórn hefur samþykkt að taka upp símafrí í grunnskólum í Reykjavík. Við hittum foreldri sem fagnar og formann Kennarasambandsins sem hefur áhyggjur af framkvæmdinni.
Þá fer Kristján Már Unnarsson í Vatnsdal þar sem til stendur að fara í miklar vegabætur og við hittum konur á sjötugsaldri sem hafa slegið í gegn á Tiktok.
Auk þess verðum við í beinni útsendingu frá Akureyri þar sem fyrrverandi nemendur við Menntaskólann á Akureyri eru að skemmta sér og einnig í beinni frá Víkinni þar sem stórleikur Víkings og KR fer fram í kvöld.
Í Íslandi í dag hittir Vala Matt þær Andreu og Svönu sem nota blóm á óvenjulegan en þó ólíkan hátt í sinni hönnun.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Vísis, Sýnar og Bylgjunnar klukkan 18:30.