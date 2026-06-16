Innlent

Skoða hvaða bíla­stæði megi aftur taka í notkun

Agnar Már Másson skrifar
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri.
Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Vísir/Vilhelm

Reykjavíkurborg hyggst endurskoða gjaldskyldutíma bílastæða í miðborginni, einfalda rafræna greiðslumáta og fara yfir reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar. Þá verður einnig skoðaða hvort taka megi einhver stæði aftur í notkun.

Þetta er meðal þess sem samþykkt var í borgarstjórn í dag þar sem umhverfis- og skipulagsráði var falið að móta og afgreiða tillögur þar sem markmið er að leysa úr fjölþættum áskorunum sem snúa að bílastæðamálum í borginni.

Frá þessu er einnig greint í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Umhverfis- og skipulagsráð hefur fengið tillögurnar til meðferðar og afgreiðslu.

Vilja stytta gjaldskyldutíma

Meðal þess sem tekið verður til skoðunar er stytting gjaldskyldutíma bílastæða í miðborginni í samráði við íbúa og rekstraraðila, að því er fram kemur í tilkynningu borgarinnar.

Einnig verði unnið að því að einfalda rafræna greiðslumáta fyrir bílastæði og gera notendum auðveldara að greiða fyrir stæði.

Farið verði yfir reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar með það að markmiði að auka sveigjanleika og meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig.

Skoða hvaða stæði megi aftur taka í notkun

Þá verði einnig kortlagt hvar unnt sé að taka bílastæði aftur í notkun í miðborginni en það var ofarlega á baugi í kosningabaráttunni í maí að bílastæðum fyrir utan verslanir hefði fækkað í miðborginni. 

Jafnframt verði skoðað hvernig samræma megi slíkar breytingar við útiveitingar og aðra aðstöðu í borgarrýminu.

Þá verði metið verður hvort tímabundin aðstaða fyrir veitingarekstur sem í dag teygi sig inn á bílastæði eigi eingöngu að vera heimil yfir sumarmánuðina.

Í tillögunni er einnig lagt til að tryggður verði 90 prósenta afsláttur af gatnagerðargjaldi á bílastæðum í bílakjöllurum borgarinnar. Þá verði ráðist í úrbætur á bílastæðahúsum á vegum Bílastæðasjóðs Reykjavíkur með bættri lýsingu og auknu eftirliti.

Loks verði haft samráð við hagaðila um ný sleppistæði fyrir vörulosun í miðborginni með það að markmiði að auðvelda afhendingu vara og bæta aðgengi fyrir rekstraraðila.

Bílastæði Borgarstjórn Reykjavík

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