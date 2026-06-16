Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun Agnar Már Másson skrifar 16. júní 2026 15:29 Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Vísir/Vilhelm Reykjavíkurborg hyggst endurskoða gjaldskyldutíma bílastæða í miðborginni, einfalda rafræna greiðslumáta og fara yfir reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar. Þá verður einnig skoðaða hvort taka megi einhver stæði aftur í notkun. Þetta er meðal þess sem samþykkt var í borgarstjórn í dag þar sem umhverfis- og skipulagsráði var falið að móta og afgreiða tillögur þar sem markmið er að leysa úr fjölþættum áskorunum sem snúa að bílastæðamálum í borginni. Frá þessu er einnig greint í tilkynningu frá Reykjavíkurborg. Umhverfis- og skipulagsráð hefur fengið tillögurnar til meðferðar og afgreiðslu. Vilja stytta gjaldskyldutíma Meðal þess sem tekið verður til skoðunar er stytting gjaldskyldutíma bílastæða í miðborginni í samráði við íbúa og rekstraraðila, að því er fram kemur í tilkynningu borgarinnar. Einnig verði unnið að því að einfalda rafræna greiðslumáta fyrir bílastæði og gera notendum auðveldara að greiða fyrir stæði. Farið verði yfir reglur um hámarksfjölda bílastæða við nýbyggingar með það að markmiði að auka sveigjanleika og meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig. Skoða hvaða stæði megi aftur taka í notkun Þá verði einnig kortlagt hvar unnt sé að taka bílastæði aftur í notkun í miðborginni en það var ofarlega á baugi í kosningabaráttunni í maí að bílastæðum fyrir utan verslanir hefði fækkað í miðborginni. Jafnframt verði skoðað hvernig samræma megi slíkar breytingar við útiveitingar og aðra aðstöðu í borgarrýminu. Þá verði metið verður hvort tímabundin aðstaða fyrir veitingarekstur sem í dag teygi sig inn á bílastæði eigi eingöngu að vera heimil yfir sumarmánuðina. Í tillögunni er einnig lagt til að tryggður verði 90 prósenta afsláttur af gatnagerðargjaldi á bílastæðum í bílakjöllurum borgarinnar. Þá verði ráðist í úrbætur á bílastæðahúsum á vegum Bílastæðasjóðs Reykjavíkur með bættri lýsingu og auknu eftirliti. Loks verði haft samráð við hagaðila um ný sleppistæði fyrir vörulosun í miðborginni með það að markmiði að auðvelda afhendingu vara og bæta aðgengi fyrir rekstraraðila. Bílastæði Borgarstjórn Reykjavík Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Fleiri fréttir Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Sjá meira