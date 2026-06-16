Innlent

„Hún glímir ekki við geð­ræna erfið­leika“

Árni Sæberg skrifar
Ming Ting við komuna í Héraðsdóm Reykjavíkur á föstudag.
Ming Ting við komuna í Héraðsdóm Reykjavíkur á föstudag. Vísir/Vilhelm

Geðlæknir sem vann geðmat á Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition-hótelinu í fyrra, segir Ming Ting ekki þjást af geðsjúkdómi, hvorki fyrir né eftir atburðina á hótelinu.

Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðalmeðferð málsins hélt áfram í dag. Á föstudag var tekin ógnarlöng skýrsla af Ming Ting sjálfri en lesa má um hana í fréttinni hér að neðan:

Geðlæknirinn kom fyrir dóminn eftir að hafa gert geðmat á Ming Ting sem dómkvaddur matsmaður. Hann sagði að niðurstaða geðmatsins hafi í stuttu máli verið að Ming Ting glími ekki við neina geðræna erfiðleika.

Spurður að því hvort Ming Ting sé sakhæf sagði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur.

Hefi ekki verið undir hælnum á eiginmanninum

Geðlæknirinn sagðist hafa rætt þrívegis við Ming Ting, í júlí, ágúst og október í fyrra. Meðal þess sem þau hafi rætt væri hvort mögulegt væri að Ming Ting hefði verið undir hælnum á eiginmanni sínum og hann hefði neytt hana til þess að myrða dóttur þeirra og svo sjálfa sig í kjölfarið. 

Hún hefði sagt að samband þeirra hefði verið á jafningjagrundvelli og hann hefði ekki getað neytt hana til að gera nokkurn skapaðan hlut.

Bauðst til að lifa áfram og styðja dótturina

Þá sagði geðlæknirinn að Ming Ting hefði sagt að dóttir þeirra hefði sjálf ákveðið að láta lífið samhliða foreldrum sínum.

Eiginmaður hennar hefði verið veikur og ekki viljað lifa lengur og hún hefði ekki viljað lifa án hans. Hún hefði þó boðið dóttur þeirra að lifa áfram til þess að styðja hana en hún afþakkað það boð og frekar sagst vilja láta lífið með þeim. Þá hefði hún einnig afþakkað að lifa foreldra sína en fá stuðning frá frænku sinni.

Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Reykjavík

Tengdar fréttir

Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram

Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, hefst á nú klukkan 14. Færri vitni komust að en vildu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og því koma meðal annars lögreglumenn og geðlæknir fyrir dóm í dag.

Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins

Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, er mætt í dómsal í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hún gerði enga tilraun til að hylja sig þegar hún gekk inn.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið