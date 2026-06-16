„Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Árni Sæberg skrifar 16. júní 2026 15:19 Ming Ting við komuna í Héraðsdóm Reykjavíkur á föstudag. Vísir/Vilhelm Geðlæknir sem vann geðmat á Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition-hótelinu í fyrra, segir Ming Ting ekki þjást af geðsjúkdómi, hvorki fyrir né eftir atburðina á hótelinu. Geðlæknirinn var meðal þeirra sem báru vitni fyrir dómi þegar aðalmeðferð málsins hélt áfram í dag. Á föstudag var tekin ógnarlöng skýrsla af Ming Ting sjálfri en lesa má um hana í fréttinni hér að neðan: Geðlæknirinn kom fyrir dóminn eftir að hafa gert geðmat á Ming Ting sem dómkvaddur matsmaður. Hann sagði að niðurstaða geðmatsins hafi í stuttu máli verið að Ming Ting glími ekki við neina geðræna erfiðleika. Spurður að því hvort Ming Ting sé sakhæf sagði geðlæknirinn að slíkt mat væri lögfræðilegs eðlis en að hans mati væri ekkert sem benti til þess að refsing gæti ekki borið árangur. Hefi ekki verið undir hælnum á eiginmanninum Geðlæknirinn sagðist hafa rætt þrívegis við Ming Ting, í júlí, ágúst og október í fyrra. Meðal þess sem þau hafi rætt væri hvort mögulegt væri að Ming Ting hefði verið undir hælnum á eiginmanni sínum og hann hefði neytt hana til þess að myrða dóttur þeirra og svo sjálfa sig í kjölfarið. Hún hefði sagt að samband þeirra hefði verið á jafningjagrundvelli og hann hefði ekki getað neytt hana til að gera nokkurn skapaðan hlut. Bauðst til að lifa áfram og styðja dótturina Þá sagði geðlæknirinn að Ming Ting hefði sagt að dóttir þeirra hefði sjálf ákveðið að láta lífið samhliða foreldrum sínum. Eiginmaður hennar hefði verið veikur og ekki viljað lifa lengur og hún hefði ekki viljað lifa án hans. Hún hefði þó boðið dóttur þeirra að lifa áfram til þess að styðja hana en hún afþakkað það boð og frekar sagst vilja láta lífið með þeim. Þá hefði hún einnig afþakkað að lifa foreldra sína en fá stuðning frá frænku sinni. Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Reykjavík Tengdar fréttir Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, hefst á nú klukkan 14. Færri vitni komust að en vildu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og því koma meðal annars lögreglumenn og geðlæknir fyrir dóm í dag. 16. júní 2026 13:29 Ming Ting mætt í dómsal vegna Edition-málsins Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, er mætt í dómsal í Héraðsdómi Reykjavíkur. Hún gerði enga tilraun til að hylja sig þegar hún gekk inn. 12. júní 2026 09:37 Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Fleiri fréttir Foreldrar Sólons óska eftir skýrslutökum yfir núverandi og fyrrverandi starfsmönnum Icelandair Skoða hvaða bílastæði megi aftur taka í notkun „Hún glímir ekki við geðræna erfiðleika“ Vonast til að brottfararstöðin verði á Keflavíkurflugvelli Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Sjá meira