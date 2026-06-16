Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Sunna Sæmundsdóttir skrifar 16. júní 2026 12:37 Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar. vísir/Vilhelm Gert er ráð fyrir að þingið ljúki störfum fyrir sumarfrí á föstudag. Þingflokksformaður Viðreisnar telur samstarfið við stjórnarandstöðu hafa gengið mun betur en síðasta vor en segir þó miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegaráðherra um lagareldi. Umræða um þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verður tekin síðar í vikunni. „Gærdagurinn gekk vel og það er stefnt að því að klára í dag nokkur mál og svo rúllar dagskráin eitthvað fram eftir kvöldi. Ég geri svona frekar ráð fyrir því, nema eitthvað óvænt komi upp, að við ættum að geta klárað þetta á föstudaginn og það er það sem við erum öll að stefna að,“ segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar. Fjármálaáætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslur um fjölda mála eru nú fram undan. Í dag fer fram meðal annars fram umræða um hina nýju stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu Matvælastofnunnar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs. „Það er mikið hagræðingarmál sem skiptir okkur í Viðreisn talsvert miklu máli. Okkur finnst svolítið leiðinlegt að það skyldi ekki hafa náðst að klára lagareldið, að við skyldum ekki hafa náð saman um það hérna í þinginu. Það er svona það sem er verra en það er margt gott búið að fara í gegn,“ segir Sigmar. Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar.Vísir/Vilhelm Umræða um þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verður tekin í þingsal á fimmtudag eða föstudag. Þar undir er meðal annars þingsályktunartillaga Höllu Hrundar Logadóttur, þingmanns Framsóknar, þar sem lagt er til að skipaður verði sérfræðihópur þvert á ráðuneyti sem verði falið að útfæra breytinar á lögum sem miða að því að takmarka jarðarkaup erlendra aðila hér á landi. Sigmar telur afköstin nokkuð góð á þessum þingvetri. „Mér finnst þessi þingvetur gjörólíkur vorinu í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman, stjórn og stjórnarandstöðu og það eru miklu fleiri mál að fara í gegn núna. Ég held að hafi veturinn kennt okkur það að við getum alveg unnið betur saman miðað við það sem birtist kannski í veiðigjaldaumræðunni síðasta vor og mér finnst það líka bara vera uppskeran.“ Alþingi Viðreisn Framsóknarflokkurinn Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Fleiri fréttir Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst Sjá meira