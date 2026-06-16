Innlent

Al­þingi á loka­sprettinum: Þing­störfin gjör­ó­lík milli ára

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar.
Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar. vísir/Vilhelm

Gert er ráð fyrir að þingið ljúki störfum fyrir sumarfrí á föstudag. Þingflokksformaður Viðreisnar telur samstarfið við stjórnarandstöðu hafa gengið mun betur en síðasta vor en segir þó miður að ekki hafi náðst að afgreiða frumvarp atvinnuvegaráðherra um lagareldi. Umræða um þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verður tekin síðar í vikunni.

„Gærdagurinn gekk vel og það er stefnt að því að klára í dag nokkur mál og svo rúllar dagskráin eitthvað fram eftir kvöldi. Ég geri svona frekar ráð fyrir því, nema eitthvað óvænt komi upp, að við ættum að geta klárað þetta á föstudaginn og það er það sem við erum öll að stefna að,“ segir Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar. 

Fjármálaáætlun var afgreidd í gær og atkvæðagreiðslur um fjölda mála eru nú fram undan. Í dag fer fram meðal annars fram umræða um hina nýju stofnun atvinnuveganna sem felur í sér sameiningu Matvælastofnunnar, Fiskistofu og Verðlagsstofu skiptaverðs.

„Það er mikið hagræðingarmál sem skiptir okkur í Viðreisn talsvert miklu máli. Okkur finnst svolítið leiðinlegt að það skyldi ekki hafa náðst að klára lagareldið, að við skyldum ekki hafa náð saman um það hérna í þinginu. Það er svona það sem er verra en það er margt gott búið að fara í gegn,“ segir Sigmar. 

Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar.Vísir/Vilhelm

Umræða um þrjú þingmál stjórnarandstöðunnar verður tekin í þingsal á fimmtudag eða föstudag. Þar undir er meðal annars þingsályktunartillaga Höllu Hrundar Logadóttur, þingmanns Framsóknar, þar sem lagt er til að skipaður verði sérfræðihópur þvert á ráðuneyti sem verði falið að útfæra breytinar á lögum sem miða að því að takmarka jarðarkaup erlendra aðila hér á landi.

Sigmar telur afköstin nokkuð góð á þessum þingvetri.

„Mér finnst þessi þingvetur gjörólíkur vorinu í fyrra. Okkur hefur gengið miklu betur að starfa saman, stjórn og stjórnarandstöðu og það eru miklu fleiri mál að fara í gegn núna. Ég held að hafi veturinn kennt okkur það að við getum alveg unnið betur saman miðað við það sem birtist kannski í veiðigjaldaumræðunni síðasta vor og mér finnst það líka bara vera uppskeran.“

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