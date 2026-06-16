Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Árni Sæberg skrifar 16. júní 2026 12:01 Sigurður G. Guðjónsson gætir hagsmuna fjölskyldu Bayenes í málinu. Vísir/Einar Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu svokallaða, þar sem ríkið var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andemariams Bayene. Lögmaður fjölskyldu Bayenes furðar sig á áfrýjuninni. Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðnum var skaðabótaábyrgð ríkisins viðurkennd en fjölskylda Bayenes hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins um áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er. Sigurður G. Guðjónsson lögmaður Marhawit Baryamikael Tesfaslase, ekkju Bayenes, og þriggja barna þeirra, furðar sig á þessari afstöðu ráðuneytisins. „Hún kemur nú á óvart vegna þess að þetta er áfrýjun til Landsréttar og svona miðað við tilkynningu á vef Stjórnarráðsins þá er talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttarágreiningi skorið. Hann er nú búinn að standa í nærri því tíu ár. Þannig ég hefði nú haldið að það hefði nú verið vitlegra að óska eftir að skjóta málinu beint til Hæstaréttar, til þess að fá þá úr þessu skorið endanlega.“ Telur að ríkið færi með málið lengra Þá liggi enginn vafi fyrir í málinu um að lög um sjúkraskrár hafi verið brotin og gögn verið fölsuð til þess að koma fram aðgerð á Bayene í Svíþjóð. „Þannig að ég veit svo sem ekki hvað það er sem er svona mikilvægt í þessu máli að það þurfi að bera þetta undir Landsrétt, en þó ekki Hæstarétt, því að ef að Landsréttur staðfestir héraðsdóm þá mætti nú ætla, miðað við fréttatilkynninguna, að það yrði ekki talið nægjanlega gott. Þannig að þetta kemur mér á óvart.“ Áttar sig ekki á því hvernig ríkið ætlar að koma sér undan ábyrgð Þá segir Sigurður skaðabótaábyrgð ríkisins ótvíræða, skýrsla þriggja sérfræðinga um að lög um sjúkraskrár hafi verið brotin liggi fyrir, sýnt hafi verið fram á að gögnum um Bayene hafi verið breytt áður en hann fór í aðgerð í Svíþjóð, og framkvæmdar hafi verið rannsóknir á honum í þágu vísindaskrifa, sem nú hafi verið dæmd dauð og ómerk. „Það líka liggja fyrir alvarlegar athugasemdir við það að sjúklingurinn var hafður til sýnis ári eftir aðgerðina og því haldið að þjóðinni og fleirum að allt hefði þetta nú tekist og hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð á starfsmönnum sínum, því átta ég mig ekki alveg á.“ Plastbarkamálið Dómsmál Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Fleiri fréttir Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst Sjá meira