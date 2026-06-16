Innlent

Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan á­byrgð

Árni Sæberg skrifar
Sigurður G. Guðjónsson gætir hagsmuna fjölskyldu Bayenes í málinu.
Sigurður G. Guðjónsson gætir hagsmuna fjölskyldu Bayenes í málinu. Vísir/Einar

Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu svokallaða, þar sem ríkið var dæmt skaðabótaskylt vegna dauða Andemariams Bayene. Lögmaður fjölskyldu Bayenes furðar sig á áfrýjuninni.

Með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðnum var skaðabótaábyrgð ríkisins viðurkennd en fjölskylda Bayenes hefur ekki enn sett fram endanlega fjárkröfu. Í tilkynningu heilbrigðisráðuneytisins um áfrýjun málsins segir að mikilvægt sé að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er. 

Sigurður G. Guðjónsson lögmaður Marhawit Baryamikael Tesfaslase, ekkju Bayenes, og þriggja barna þeirra, furðar sig á þessari afstöðu ráðuneytisins.

„Hún kemur nú á óvart vegna þess að þetta er áfrýjun til Landsréttar og svona miðað við tilkynningu á vef Stjórnarráðsins þá er talið mjög nauðsynlegt að fá úr þessum réttarágreiningi skorið. Hann er nú búinn að standa í nærri því tíu ár. Þannig ég hefði nú haldið að það hefði nú verið vitlegra að óska eftir að skjóta málinu beint til Hæstaréttar, til þess að fá þá úr þessu skorið endanlega.“

Telur að ríkið færi með málið lengra

Þá liggi enginn vafi fyrir í málinu um að lög um sjúkraskrár hafi verið brotin og gögn verið fölsuð til þess að koma fram aðgerð á Bayene í Svíþjóð.

„Þannig að ég veit svo sem ekki hvað það er sem er svona mikilvægt í þessu máli að það þurfi að bera þetta undir Landsrétt, en þó ekki Hæstarétt, því að ef að Landsréttur staðfestir héraðsdóm þá mætti nú ætla, miðað við fréttatilkynninguna, að það yrði ekki talið nægjanlega gott. Þannig að þetta kemur mér á óvart.“

Áttar sig ekki á því hvernig ríkið ætlar að koma sér undan ábyrgð

Þá segir Sigurður skaðabótaábyrgð ríkisins ótvíræða, skýrsla þriggja sérfræðinga um að lög um sjúkraskrár hafi verið brotin liggi fyrir, sýnt hafi verið fram á að gögnum um Bayene hafi verið breytt áður en hann fór í aðgerð í Svíþjóð, og framkvæmdar hafi verið rannsóknir á honum í þágu vísindaskrifa, sem nú hafi verið dæmd dauð og ómerk.

„Það líka liggja fyrir alvarlegar athugasemdir við það að sjúklingurinn var hafður til sýnis ári eftir aðgerðina og því haldið að þjóðinni og fleirum að allt hefði þetta nú tekist og hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð á starfsmönnum sínum, því átta ég mig ekki alveg á.“

Plastbarkamálið Dómsmál

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