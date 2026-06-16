Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Kjartan Kjartansson skrifar 16. júní 2026 10:44 Þolinmæði lögreglu var á þrotum eftir að maðurinn nálgaðist konuna og börn hennar í Smáralind í síðustu viku. Hann hefur nú verið úrskurðaður í gæsluvarðhald. Vísir/Vilhelm Landsréttur féllst á kröfu lögreglu um að maður sæti gæsluvarðhaldi vegna ítrekaðra brota á nálgunarbanni sem hann sætti eftir að hann réðst á konu. Hann hótaði meðal annars að fótbrjóta börn konunnar og óskaði þeim dauða. Maðurinn gekkst undir nálgunarbann samkvæmt Selfossleiðinni svonefndu eftir að hann réðst á konu í mars og hótaði henni og börnum hennar ítrekað í kjölfarið. Lögregla rannsakar enn líkamsárásina og hótanir mannsins. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjavíkur frá 8. júní kemur fram að maðurinn hafi haft samband við konunni sama dag og nálgunarbannið tók gildi og í framhaldinu sent henni ógnandi skilaboð, komið á vinnustað hennar og fært lögheimili sitt til konunnar. Í byrjun júní var maðurinn handtekinn eftir að hann nálgaðist konuna grímuklæddur og hótaði henni ef hún héldi áfram að tala við lögreglu. Hann er einnig sagður hafa ógnað henni með rafvopni. Tvö slík vopn fundust við húsleit hjá honum. Fjórum dögum eftir það atvik var maðurinn aftur handtekinn, nú fyrir að elta konuna og börn hennar í Smáralind. Taldi væntanlega refsingu ekki uppfylla skilyrði fyrir gæsluvarðhaldi Í kjölfarið ákvað lögreglan á höfuðborgarsvæðinu að sækjast eftir því að maðurinn sætti gæsluvarðhaldi. Vísaði hún til þess að maðurinn hefði ítrekað og kerfisbundið virt að vettugi skýr fyrirmæli lögreglu um að halda sig frá konunni. Handtökur, skýrslurtökur, lögreglurannsókn og virkt nálgunarbann hefðu ekki komið í veg fyrir að hann héldi áfram að nálgast konuna. Atvik síðustu vikna gæfu sterka vísbendingu um að maðurinn héldi brotunum áfram yrði hann látinn laus. Héraðsdómur Reykjavíkur taldi líklegt að maðurinn héldi brotum áfram. Hins vegar væri væntanleg refsing fyrir þau aðeins skilorðsbundið fangelsi og því væri ekki lagaheimild til að úrskurða hann í varðhald.Vísir/Vilhelm Héraðsdómur var sammála því mati. Hins vegar taldi dómari að eins og málið lægi fyrir yrði ekki sýnt að brotin sem hann væri sakaður um hefðu í för með sér þyngri refsingu en skilorðsbundið fangelsi. Það er eitt skilyrða gæsluvarðhald sem kveðið er á um í lögum um meðferð sakamál. Þrír dómarar við Landsrétt voru ósammála og töldu skilyrði laganna uppfyllt þar sem maðurinn væri undir rökstuddum grun um að hafa framið brot í nánu sambandi, hótanir og brot á nálgunarbanni. Maðurinn var því úrskurðaður í gæsluvarðhald til 29. júní. Auglýsti konuna til vændiskaupa á samfélagsmiðlum Líkamsárásin átti sér stað 24. mars við heimili konunnar. Hún segir manninn hafa beðin sín utan við heimilið og ráðist umsvifalaust á hana. Hann hafi tekið sig kverkataki, þrengt að hálsi hennar svo fast að hún hafi átt erfitt með að anda. Þá hafi hann bitið sig í handarbakið. Maðurinn, sem var með blóðugar varir, klórfar við auga og ávarka á hendi, sagði lögreglu að hann þekkti konuna ekki. Hann hefði komið til aðstoðar þegar hann heyrði konuna öskra á hjálp þegar hann var staddur hjá vinnufélaga í nálægri götu. Nokkrum dögum síðar tilkynnti konan lögreglu um ógnandi skilaboð sem hún hafði fengið frá manninum og ítrekaðar hringingar og tölvupósta. Sagði hún hann meðal annars hafa hótað að brjóta fæturna á börnunum hennar. Þá birti maðurinn mynd af konunni á samfélagsmiðlum og auglýst hana til vændiskaupa. Hann hefði einnig sett mynd af dóttur konunnar á netið og sagt hana grimma og vonda stelpu. Vonaði að börnin létust fljótt Við skýrslutöku vildi maðurinn ekki kannast við neitt. Hann skrifaði þó undir yfirlýsinguna um Selfossleiðina þar sem hann samþykkti að vera ekki í sambandi við konuna fram í miðjan október. Sama dag og maðurinn skrifaði undir yfirlýsinguna setti hann sig í samband við konuna og bað hana um að láta lögreglu ekki vita af samskiptunum. Hann ætlaði ekki að gera neitt Innan skamms var maðurinn þó enn við sama heygarðshornið. Birti ógnandi myndir af konunni og sendi henni tölvupóst þar sem hann sagðist vona að börnin hennar létust fljótt. Eins og áður var rakið nálgaðist hann konuna í tvígang eftir að yfirlýsingin um Selfossleiðina tók gildi og var handtekinn í bæði skipti. Eftir seinna skiptið kraðist lögreglan loks gæsluvarðhaldsins sem nú hefur verið samþykkt. 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