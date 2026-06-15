Öll áhöfnin talin af Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. júní 2026 23:10 Sprengingin var gríðarleg. Skjáskot Átta manna áhöfn bandarískrar sprengjuflugvélar af gerðinni B-52 er talin af eftir að hafa hrapað skömmu eftir flugtak á herflugvelli svo að stór sprenging varð og eldhaf gaus upp úr flakinu. Myndefni fór fljótlega að berast á internetið eftir að vélin, sem er hluti af bandaríska flughernum, skall á jörðinni fáeinum andartökum eftir að hafa tekið á loft af Edwards-herflugvellinum í sunnanverðu Kaliforníuríki. Mikið eldhaf gaus upp og svartur reykjarmökkur steig upp. Reykur var sýnilegur í mikilli fjarlægð. Samkvæmt yfirlýsingu frá stjórnendum flugvallarins hefur flugvellinum verið lokað. Ekki hafa verið borin kennsl á neinn í áhöfninni en í yfirlýsingunni segir að gengið sé út frá því að enginn hafi haft það af. Flugvélin var að þeirra sögn á leið í reglubundið prufuflug samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins. Bandaríkin Mest lesið Fékk viðurkenninguna ekki afhenta fyrr en á þriðjudeginum: „Ég var mjög hissa þegar þau hringdu í mig“ Innlent Göngutúr við HR endaði í Landsrétti Innlent Fólk þurfi að gæta sín þegar það leigir íbúðina út í ágúst Innlent Þetta fær Hildur í laun Innlent Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Erlent Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Innlent „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Innlent Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Innlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Erlent Fleiri fréttir Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Réðust á dómkirkjuna í Kænugarði Sonur krónprinsessunnar dæmdur í fjögurra ára fangelsi Staðfesta að samkomulag hafi náðst: Íran fagnar og segir Trump hafa gefist upp Lét Netanjahú heyra það í símtali þeirra: „Ég varð svo brjálaður“ Tólf fórust þegar flugvél hrapaði í Missouri Friðarviðræður sagðar í uppnámi Virðast ekki vilja takmarka sig við tíu milljónir Vonast til þess að fá friðarsamkomulag í afmælisgjöf Spánarkonungur lánaði Leó einkaþotuna Dramatík í tveimur þáttum: Gervigreindarbóla og óður um yfirráð Munaði minnstu að hún væri sjálf komin út í þegar árásin varð: „Það verður bara allt í blóði í sjónum“ Breski herinn stöðvaði skip úr skuggaflota Rússa Fullyrti að samkomulag yrði undirritað og sundið opnað „Afleiðingarnar muni vara í einhver ár jafnvel“ Friður í augsýn að uppfylltum skilyrðum Tveir látnir eftir að bíl var ekið í hlið húss Samþykkt friðarsamkomulag liggi fyrir Dregur umdeildar skýrslur um Havana-heilkennið til baka Facebook lá niðri Kaninn pakkar saman í Evrópu Stríðið í Úkraínu orðið lengra en fyrri heimsstyrjöldin Hæstiréttur bannar Alabama að taka menn af lífi með köfnunarefni Sjá meira