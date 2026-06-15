Erlent

Öll á­höfnin talin af

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Sprengingin var gríðarleg.
Sprengingin var gríðarleg. Skjáskot

Átta manna áhöfn bandarískrar sprengjuflugvélar af gerðinni B-52 er talin af eftir að hafa hrapað skömmu eftir flugtak á herflugvelli svo að stór sprenging varð og eldhaf gaus upp úr flakinu.

Myndefni fór fljótlega að berast á internetið eftir að vélin, sem er hluti af bandaríska flughernum, skall á jörðinni fáeinum andartökum eftir að hafa tekið á loft af Edwards-herflugvellinum í sunnanverðu Kaliforníuríki.

Mikið eldhaf gaus upp og svartur reykjarmökkur steig upp. Reykur var sýnilegur í mikilli fjarlægð.

Samkvæmt yfirlýsingu frá stjórnendum flugvallarins hefur flugvellinum verið lokað. Ekki hafa verið borin kennsl á neinn í áhöfninni en í yfirlýsingunni segir að gengið sé út frá því að enginn hafi haft það af.

Flugvélin var að þeirra sögn á leið í reglubundið prufuflug samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins.

Bandaríkin

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