Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Árni Sæberg skrifar 16. júní 2026 13:14 Grunnskólabörn í Reykjavík munu ekki mega nota síma sína í skólanum frá og með haustinu. Vísir/Vilhelm Símafrí verður innleitt í grunnskólum Reykjavíkur í haust og áhrif þess á fagumhverfi, námsárangur og líðan barna mæld í samstarfi við háskólasamfélagið. Þetta var samþykkt á fundi borgarstjórnar í dag. Í fréttatilkynningu þess efnis frá Reykjavíkurborg segir að borgarstjórn hafi samþykkt að fela skóla- og frístundasviði að innleiða símafrí í grunnskólum Reykjavíkur haustið 2026. Snjallsímar mikilvægir en spurningar hafi vaknað „Með símafríi er átt við að nemendur noti ekki farsíma eða sambærileg snjalltæki á skólatíma, þar með talið í frímínútum og hádegishléum, nema með sérstöku leyfi starfsfólks eða vegna skilgreindra undantekninga. Skólarnir þurfa að hafa viðeigandi aðstöðu og skýrt verklag til að geyma síma á öruggan hátt frá upphafi til loka skóladags, en hver skóli mótar sér reglur um útfærslu þess.“ Lagt sé til að áhrif símafrís verði metin með skipulegum hætti í samstarfi við háskólasamfélagið á tveggja ára tímabili. Við matið verði meðal annars horft til námsárangurs, líðanar nemenda og starfsumhverfis kennara og annars starfsfólks. Notkun snjallsíma sé stór þáttur í daglegu lífi barna og ungmenna en mikilvægar spurningar hafi vaknað um áhrif símanotkunar á skólastarf, einbeitingu, samskipti nemenda og líðan þeirra. Mikilvægur áfangi Haft er eftir Hildi Björnsdóttur borgarstjóra að símafríið sé mikilvægur áfangi. „Skólinn á að vera griðastaður þar sem börnin geta einbeitt sér að námi, þjálfað félagsfærni sína og tekið virkan þátt í skólasamfélaginu án stöðugs utanaðkomandi áreitis frá snjalltækjum,” segir Hildur. „Símafrí í grunnskólum snýst fyrst og fremst um að skapa börnum betra rými til að læra, leika og eiga samskipti sín á milli. Við viljum byggja ákvarðanir á þekkingu og því verður fylgst vel með áhrifum þessarar breytingar á líðan nemenda, námsárangur og starfsumhverfi skólanna. Markmiðið er ekki að hafna tækninni heldur að skapa heilbrigt umhverfi sem styður við velferð barna og farsælt skólastarf.“ Netið magni upp neteinelti Menntamálaráðuneytið hafi birt drög að reglugerð um símafrí í grunnskólum í samráðsgátt stjórnvalda 10. júní síðastliðinn og lagt sé upp með að innleiðing borgarinnar verði í samræmi við áform ráðuneytisins. Mennta-, vísinda- og menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNESCO, fjalli um notkun tækni í skólastarfi í alþjóðlegri menntamálaskýrslu frá 2023. Þar sé lögð áhersla á að tækni eigi aðeins að nota í kennslu þegar hún styðji með skýrum hætti við námsmarkmið og námsárangur. Tækni geti verið gagnlegt verkfæri, en óhófleg notkun eða á ófullnægjandi hátt geti haft neikvæð áhrif. Þá hafi UNESCO bent á að nettengd tæki geti magnað upp neteinelti í skólaumhverfinu og samfélagsmiðlanotkun haft áhrif á líðan og sjálfsmynd barna og ungmenna. Snúist fyrst og fremst um velferð Loks segir að símafrí í skólum snúist fyrst og fremst um velferð barna, til dæmis að skapa raunveruleg tækifæri til samskipta og samveru, enda byggi félagsfærni á þjálfun og daglegum samskiptum. Þá megi nefna að reynsla íslenskra skóla bendi til þess að takmörkun símanotkunar geti bætt skólabrag. „Í tillögu meirihlutaflokkanna í borginni er tekið fram að reglur um símanotkun eigi að taka mið af velferð barna, tilgangur reglnanna þurfi að vera skýr og þær settar á í samráði við nemendur, foreldra og starfsfólk. Gera þurfi ráð fyrir málefnalegum undantekningum, svo sem vegna fötlunar, heilsufars eða námsþarfa auk þess sem horfi þurfi til afþreyingargildis síma og tryggja fjölbreytta afþreygingu, einkum fyrir nemendur á unglingastigi. Betri aðstaða til samveru, spila, útileikja og íþróttaiðkunar geti stuðlað að aukinni þátttöku, samveru og félagsfærni.“ Grunnskólar Borgarstjórn Reykjavík Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Fleiri fréttir Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ Sjá meira