Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition-hótelinu í fyrra, grét af vonbrigðum þegar henni var tjáð að henni hefði ekki tekist að stinga sig í hjartað og væri því ekki í lífshættu.
Þetta var meðal þess sem kom fram í skýrslu lögreglumanns sem var meðal fyrstu manna á vettvang, þar sem eiginmaður og dóttir Ming Ting létu lífið.
Hann sagðist hafa brugðist við útkalli vegna atviks á hótelinu og farið ásamt félaga á lögreglubíl frá lögreglustöðinni á Hverfisgötu. Á leiðinni hefðu borist upplýsingar um alvarleika atviksins og þeir því fengið heimild til að vopnast skammbyssum, sem þeir hefðu og gert á leiðinni niður eftir.
Þeir hefðu komið að Ming Ting við útidyr herbergisins og hann hefði ekki séð vel inn í herbergið. Þar hefði hún sagt þeim eitthvað á þá leið að hún hefði drepið tvo. Þeir hefði þá fylgt henni á bráðamóttökuna þar sem hann hefði heyrt hana segja við heilbrigðisstarfsmann að eiginmaður hennar hefði verið dauðvona og ekki viljað lifa lengur. Hún hefði ekki viljað lifa án hans og ekki heldur skilja dóttur þeirra eftir eina á lífi.
Lögreglumaðurinn sagði að það hefði vakið athygli hans að Ming Ting virtist ekki sýna nein viðbrögð við aðstæðum. Það hefði aðeins verið þegar hjúkrunarfræðingur sagði henni að henni hefði ekki tekist að stinga sig í hjartað sem hún hefði brugðist við.
„Eina skiptið sem hún felldi tár var þegar hjúkrunarfræðingurinn sagði henni að hún væri ekki í lífshættu.“
Þónokkrir lögreglumenn gáfu skýrslu í dag en meðal þeirra var lögreglumaður sem kom að rannsókn tölvugagna á ýmsum stigum málsins. Hann kvaðst hafa farið yfir gögn úr öllum símum sem fundust á vettvangi og úr símum og hörðum diskum sem fundust við húsleit á heimili fjölskyldunnar í Dyflinni.
Engin gögn hefðu fundist við rannsókn málsins sem bentu til skipulagningar sjálfsvíga fjölskyldunnar.
Þá sagði hann að sími Ming Ting sjálfrar bæri þess merki að hafa verið hreinsaður af öllum gögnum að kvöldi þriðjudagsins 10. júní í fyrra, daginn áður en síðast sást til fjölskyldunnar utan hótelherbergisins.
Þá kom lögreglumaðurinn sem stýrði rannsókninni einnig fyrir dóminn. Hann sagði meðal annars að það hefði komið honum á óvart að öryggismyndavélakerfi hótelsins hefði í raun verið í „algjörum lamasessi“ og að vegna þess hefði þurft að kalla til sérfræðing í myndvinnslu. Sá hefði eytt mjög drjúgum tíma í að bjarga því sem bjargað varð í þeim efnum.
Hann var spurður út í myndefni sem náðist af fjölskyldunni á gangi miðvikudagskvöldið 13. júní, eftir að þau höfðu farið út að borða í nágrenni hótelsins. Hann sagði að miðað við það myndefni hefði fjölskyldan öll virst við góða heilsu og ekkert benti til þess að eiginmaður Ming Ting hefði verið veikur.
Þá sagði hann aðspurður að ákveðið hefði verið að láta ekki framkvæma rithandarrannsókn á bréfi sem skilið var eftir á vettvangi, enda væri enginn sérfræðingur í þeim efnum starfandi á landinu og ekki hefði verið talið raunhæft að láta framkvæma slíka rannsókn erlendis. Einnig hefði verið hætt við sviðsetningu atburða eftir að Ming Ting lýsti sig ekki tilbúna til að taka þátt í slíku.
Aðalmeðferð hefur nú staðið yfir í einn og hálfan dag og áætlað er að hún haldi áfram á fimmtudag. Af samskiptum sækjanda, verjanda og dómenda að dæma verður að telja ólíktlegt að takast muni að ljúka málflutningi þá.
Þá kom fram í lok dagsins að stefnt væri að vettvangsgöngu dómara en hún væri þeim vandkvæðum háð að Edition-hótelið virðist fullbókað.