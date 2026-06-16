Innlent

Réttar­höld yfir Ming Ting halda á­fram

Árni Sæberg skrifar
Ming Ting Mancel við upphaf aðalmeðferðar þann 12. júní.
Ming Ting Mancel við upphaf aðalmeðferðar þann 12. júní. Vísir/Vilhelm

Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, hefst á nú klukkan 14. Færri vitni komust að en vildu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og því koma meðal annars lögreglumenn og geðlæknir fyrir dóm í dag.

Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel.

Hafi brugðið snöru um háls dótturinnar

Samkvæmt ákærunni eiga þau að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípa um hægri upphandlegg hennar. Þá hafi þau brugðið snöru um háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar. Catherine á vegna þessa að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfirþans á lungunum.

Hjónin eiga síðan að hafa stungið hana tvisvar sinnum með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæft hjartað hennar. Catherine lést vegna lungnaþembu og rofs á hægri slegli hjartans sem leiddi til blæðingar og blóðfyllu í gollurhúsi hjartans.

Hélt í höndina á dótturinni þegar hún var stungin í hjartað

Á föstudag lýsti Ming Ting því í löngu máli hvernig dóttir hennar lést og eiginmaður hennar í kjölfarið.

Hún sagði meðal annars að hún hefði haldið hönd dóttur sinnar á meðan eiginmaður hennar stakk hana í hjartað. Hún sagði dótturina hafa viljað deyja en að hún hefði frekar kosið aðra aðferð.

Eiginmaður hennar hefði svo stungið hana einu sinni áður en hann stakk sjálfan sig til bana. 

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