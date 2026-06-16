Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Árni Sæberg skrifar 16. júní 2026 13:29 Ming Ting Mancel við upphaf aðalmeðferðar þann 12. júní. Vísir/Vilhelm Aðalmeðferð í máli Héraðssaksóknara á hendur Ming Ting Mancel, sem hefur verið ákærð fyrir að hafa, í samráði með eiginmanni sínum Emeric Xavier Mancel, banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition-hótelinu síðasta sumar, hefst á nú klukkan 14. Færri vitni komust að en vildu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og því koma meðal annars lögreglumenn og geðlæknir fyrir dóm í dag. Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Ming Ting og Emeric eiga að hafa banað dóttur sinni, Catherine Delphine Mancel. Hafi brugðið snöru um háls dótturinnar Samkvæmt ákærunni eiga þau að hafa haldið henni fastri, meðal annars með því að grípa um hægri upphandlegg hennar. Þá hafi þau brugðið snöru um háls hennar og þrengt að öndunarvegi hennar. Catherine á vegna þessa að hafa hlotið punktblæðingar í andliti og hálsi auk bráðs yfirþans á lungunum. Hjónin eiga síðan að hafa stungið hana tvisvar sinnum með hnífi í brjóstkassann og önnur stungan hæft hjartað hennar. Catherine lést vegna lungnaþembu og rofs á hægri slegli hjartans sem leiddi til blæðingar og blóðfyllu í gollurhúsi hjartans. Hélt í höndina á dótturinni þegar hún var stungin í hjartað Á föstudag lýsti Ming Ting því í löngu máli hvernig dóttir hennar lést og eiginmaður hennar í kjölfarið. Hún sagði meðal annars að hún hefði haldið hönd dóttur sinnar á meðan eiginmaður hennar stakk hana í hjartað. Hún sagði dótturina hafa viljað deyja en að hún hefði frekar kosið aðra aðferð. Eiginmaður hennar hefði svo stungið hana einu sinni áður en hann stakk sjálfan sig til bana. Manndráp á Reykjavík Edition Dómsmál Reykjavík Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Innlent Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Innlent Fleiri fréttir Réttarhöld yfir Ming Ting halda áfram Símarnir í frí í skólum Reykjavíkur frá haustinu Hvalveiðiundirbúningur vonbrigði en styðja ekki aðgerðir Watson Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Alþingi á lokasprettinum: Þingstörfin gjörólík milli ára Veðrið best á höfuðborgarsvæðinu á þjóðhátíðardaginn Skilur ekki hvernig ríkið ætlar að komast undan ábyrgð Plastbarkadómi áfrýjað og hvalavinir ósáttir við ráðherra Þrjár vikur til stefnu í umfangsmiklu fíkniefnamáli Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ Sjá meira