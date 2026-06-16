Icelandair og Félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu um framhald kjaraviðræðna. Stefnt er að undirritun nýs kjarasamnings fyrir 15. september næstkomandi.
Að sögn Jóns Þórs Þorvaldssonar, formanns FÍA, felur yfirlýsingin það í sér að unnið verði samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara að nýjum kjarasamningi
Hann segir aðila hafa ákveðið að snúa bökum saman. Aðspurður um hvort fleiri flugferðir muni falla niður í sumar segir hann að flugmenn muni gera allt sem í sínu valdi stendur til að hlutirnir gangi smurt fyrir sig.
„Aðilar eru sammála um að vinna saman í góðri trú að framgangi viðræðna og stuðla að uppbyggingu gagnkvæms trausts sín á milli. Á meðan á samningaviðræðum stendur skuldbinda aðilar sig til að standa saman að baki Icelandair, með það að markmiði að tryggja stöðugan og öruggan rekstur félagsins og vernda hagsmuni þess. Aðilar eru sammála um að flugmenn, stjórnendur og aðrir starfsmenn Icelandair séu í sama liði og vinni saman með hagsmuni félagsins að leiðarljósi,“ segir í yfirlýsingunni.