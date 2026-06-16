Afbrotafræðingur segir ekki óvenjulegt að sakborningur í Edition málinu svokallaða gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum. Geðlæknir sem gaf skýrslu fyrir dómi í dag segir ekkert benda til þess að konan glími við geðræna erfiðleika.
Réttarhöld héldu áfram í dag yfir Ming Ting Mancel sem ákærð er fyrir að hafa í samráði við eiginmann sinn banað dóttur þeirra á hótelherbergi á Edition síðasta sumar. Fyrir dóminn í dag komu meðal annars lögreglumenn og geðlæknir sem sagði ekkert benda til þess að móðirin þjáist af geðrænum erfiðleikum.
„Þetta mál hefur vakið athygli annars staðar en hér. Erlendir fjölmiðlar hafa fjallað um þetta vegna þess að þetta er svo sérstakt á svo margan hátt, svo óvenjulegt á svo margan hátt,“ segir Margrét Valdimarsdóttir, afbrotafræðingur.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.
Mögrum hryllti við lestur á málavöxtu upp úr réttarhöldunum í síðustu viku þar sem móðirin lýsir því hvernig hún hafi haldið í hönd dóttur sinnar inni á baðherbergi á meðan eiginmaður hennar stakk dótturina í hjartað. Því næst hafi hjónin lagt hana í rúmið, boðið henni áfengi og svefnlyf í þeim tilgangi að lina þjáningar hennar.
Mancel sagði dóttur sína hafa viljað deyja en viðurkennir að hnífstunga í hjartað hafi reyndar ekki verið sú aðferð sem dóttirin hefði helst kosið.
Móðirin reyndi að svipta sig lífi að eigin sögn en það tókst ekki. Hún var handtekin skömmu síðar og var í gæsluvarðhaldi fram í september en hefur gengið laus síðan.
Margrét segir ekki óvenjulegt að hún gangi laus þrátt fyrir hrottafengnar lýsingar á málsatvikum og bendir á að hún sé í farbanni.
„Og svona miðað við málavexti í þessu máli og þrátt fyrir að þetta sé mjög óhugnanlegt að þá virðist þetta vera tilvik innan fjölskyldunnar og mér finnst ekkert skýrt að almenningi stafi hætta af þessari konu og þess vegna finnst mér skiljanlegt að á meðan á réttarhöldunum stendur að hún gangi laus og það er ekki óvanalegt.“
Lögreglumaður lýsti því fyrir rétti í dag að Mancel hafi á vettvangi málsins ekki sýnt nein viðbrögð við aðstæðum. Eina skiptið sem hún hafi fellt tár var þegar henni var tjáð að hún væri sjálf ekki í lífshættu.
Annar sagði að engin gögn hafi fundist við rannsókn málsins sem bentu til skipulagningar sjálfsvíga fjölskyldunnar. Þá kom fram að sími Mancel bæri þess merki að hafa verið hreinsaður af öllum gögnum daginn áður en síðast sást til fjölskyldunnar utan hótelsins.
Áætlað er að aðalmeðferð haldi áfram á fimmtudaginn.
Ming Ting Mancel, sem sætir ákæru fyrir að hafa myrt dóttur sína í félagi við eiginmann sinn á Edition-hótelinu í fyrra, grét af vonbrigðum þegar henni var tjáð að henni hefði ekki tekist að stinga sig í hjartað og væri því ekki í lífshættu.