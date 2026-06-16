Sérsveitarmaður lagði hné á háls manns Agnar Már Másson skrifar 16. júní 2026 12:59 Myndbandsupptaka frá lögreglumanni sýndi að hné sérsveitarmanns var lagt á háls manns í nokkrun tíma, að sögn nefndarinnar. Vísir/Vilhelm Nefnd um eftirlit með störfum lögreglu hefur sent erindi til héraðssaksóknara vegna framgöngu sérsveitarmanns sem er sakaður um að hafa lagt hné á háls manns við handtöku fyrir utan skemmtistað á Akureyri. Í kvörtunarerindi sem barst Nefnd um eftirlit með lögreglu í febrúar kom fram að maðurinn hefði verið handtekinn og beittur óþarfa hörku þann 17. júní 2023. Í erindinu sagði að maðurinn hefði verið rifinn niður í jörðina „þrátt fyrir að hafa ekki gerst brotlegur við lög“ og að sérsveitarmenn hefðu svo lagst „með allan þungann með hné í hálsi“. Samkvæmt bráðamóttökuvottorði var maðurinn undir áhrifum áfengis og kemur fram að hann muni eftir „falli og missti ekki meðvitund“. Myndbandsupptökur staðfestu það að hné sérsveitarmanns hafi verið á hálsi mannsins í nokkurn tíma, að því er fram kemur í ákvörðun nefndarinnar, en ekki voru til staðar upptökur úr búkmyndavélum sérsveitarmanna. Æstir bræður fyrir utan skemmtistað Í atvikalýsingum lögreglu segir að aðfaranótt laugardagsins 17. júní 2023 hafi tilkynning borist um slagsmál fyrir utan skemmtistaðinn Vamos. Þegar lögreglu bar að garði hafi dyravörður bent á karlmann sem hafi verið með blóðnasir, sjáanlega æstur. Sá reyndist vera bróðir mannsins sem hér um ræðir og báðir voru þeir klæddir í merkt leðurvesti. Bróðir mannsins hafi brugðist illa við þegar hann hafi verið rekinn út af skemmtistaðnum og meinað að fara aftur inn. Maðurinn hafi komið til að róa aðstæður en þá hafi þeim bræðrum lent saman, sem hafi orðið til þess að bróðirinn var tekinn lögreglutökum. Maðurinn mun hafa reynt að skerast í leikinn þegar bróðir hans var handtekinn og sérsveit brást við með því að reyna að fjarlægja manninn af vettvangi. Þá mun hann einnig hafa brotist um í tökum lögreglu og lögregla segir að bera hafi þurft hann í fangaklefa og halda honum niðri við öryggisleit, þar sem hann hafi streist talsvert á móti svo þrjá eða fjóra lögreglumenn hafi þurft til að halda honum niðri. Við það hafi keðja slitnað af armbandsúri hans en maðurinn segir úrið hafa verið rifið af sér. Í handtökuskýrslu sérsveitar segir að kvartandi hafi hótað að drepa lögreglumennina og hrækt á þá. Gátu ekki útilokað refsiverða háttsemi Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra taldi aðgerðir lögreglu lögmætar og hafnaði bótaskyldu, en benti á að kvörtunin snerist fyrst og fremst um sérsveit ríkislögreglustjóra. Ríkislögreglustjóri lagði fram handtökuskýrslu vegna málsins en gat ekki útvegað búkmyndavélaupptökur af sjálfri handtökunni og voru þær því ekki til í gögnum málsins. Ein upptaka frá lögreglumanni á Norðurlandi eystra sýndi aftur á móti hné sérsveitarmanns á hálsi mannsins í nokkurn tíma, að sögn nefndarinnar. Vegna skorts á upptökum af sjálfri handtökunni var ekki unnt að útiloka mögulega refsiverða háttsemi lögreglumanna. Erindinu er því vísað til héraðssaksóknara til frekari meðferðar. 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