Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum í átt breskri skútu á Ermarsundi í morgun. Skútan mun hafa orðið vélarvana og rekið í átt að freigátunni.
Breska ríkisútvarpið greinir frá því að atvikið hafi átt sér stað á milli Wight-eyjar og Cotentin-höfða í Normandí. Samkvæmt þeirra upplýsingum varð skúta nokkur sem skráð er í Bretlandi vélarvana á siglingu um sundið.
Þokuaðstæður hafi verið á Ermarsundi í morgun og þegar skútan nálgaðist herskipið sendi það frá sér varúðarkall. Þegar skútan nálgaðist skipið enn frekar eftir það skaut freigátan varúðarskotum að skútunni.
Ekkert tjón hefur verið tilkynnt hvorki á skútunni né fólki um borð. Varnarmálaráðuneyti Bretlands hefur staðfest að málið sé til rannsóknar.
Tilkynning barst frá skipverjum um borð í skútunni að skot freigátunnar rússnesku, sem heitir í höfuðið á Grígorovitsj aðmírál, hafi hafnað tæplega 500 metrum frá skútunni.
Samkvæmt breska ríkisútvarpinu er regluleg umferð rússneskra herskipa um Ermarsund sem vel er fylgst með. Grígorovítsj aðmiráli hafi til að mynda verið fylgt um sundið af breska skipinu HMS Mersey.