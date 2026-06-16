Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli Árni Sæberg skrifar 16. júní 2026 10:00 Tómas Guðbjartsson og Andemariam Beyene eftir að aðgerðina umtöluðu. vísir/vilhelm Íslenska ríkið hefur tekið ákvörðun um að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar. Þetta segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðinni hafi íslenska ríkið verið dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarkaaðgerðar sem framkvæmd var á Andemariam Teklesenbet Beyene á Karolinska háskólasjúkrahúsinu árið 2011. Háttsemi Tómasar Guðbjartssonar, læknis Landspítala, sem kom að meðferðinni og vísaði sjúklingnum í hana, hafi í dómnum verið talin ein af orsökum tjónsins og á henni bæri íslenska ríkið vinnuveitendaábyrgð. Læknirinn Paolo Macchiarini, sem framkvæmdi aðgerðina á Andemariam í Svíþjóð, hafi árið 2023 verið sakfelldur fyrir að hafa valdið honum og tveimur öðrum einstaklingum sem undirgengust sambærilega aðgerð stórkostlegu líkamstjóni af ásetningi. Málið hafi á sínum tíma vakið heimsathygli og hafi verið mikið rannsakað, bæði hér á landi og í Svíþjóð. „Mikilvægt er að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er, ekki einungis fyrir þetta mál heldur sem leiðarljós fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til framtíðar.“ Plastbarkamálið Dómsmál Mest lesið Öll áhöfnin talin af Erlent „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Innlent Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Innlent Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Innlent Fleiri fréttir „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Trump enn ekki svarað fundarbeiðni Kristrúnar Rændur á víðavangi vegna fíkniefnaskuldar Hefja borun rannsóknarholu á Landeyjasandi í vikunni Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Sjá meira