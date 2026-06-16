Innlent

Ríkið á­frýjar dómi í plastbarkamáli

Árni Sæberg skrifar
Tómas Guðbjartsson og Andemariam Beyene eftir að aðgerðina umtöluðu.
Tómas Guðbjartsson og Andemariam Beyene eftir að aðgerðina umtöluðu. vísir/vilhelm

Íslenska ríkið hefur tekið ákvörðun um að áfrýja dómi héraðsdóms í svokölluðu plastbarkamáli til Landsréttar.

Þetta segir í tilkynningu á vef Stjórnarráðs Íslands. Þar segir að með dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 21. maí síðastliðinni hafi íslenska ríkið verið dæmt skaðabótaskylt vegna plastbarkaaðgerðar sem framkvæmd var á Andemariam Teklesenbet Beyene á Karolinska háskólasjúkrahúsinu árið 2011.

Háttsemi Tómasar Guðbjartssonar, læknis Landspítala, sem kom að meðferðinni og vísaði sjúklingnum í hana, hafi í dómnum verið talin ein af orsökum tjónsins og á henni bæri íslenska ríkið vinnuveitendaábyrgð.

Læknirinn Paolo Macchiarini, sem framkvæmdi aðgerðina á Andemariam í Svíþjóð, hafi árið 2023 verið sakfelldur fyrir að hafa valdið honum og tveimur öðrum einstaklingum sem undirgengust sambærilega aðgerð stórkostlegu líkamstjóni af ásetningi.

Málið hafi á sínum tíma vakið heimsathygli og hafi verið mikið rannsakað, bæði hér á landi og í Svíþjóð. 

„Mikilvægt er að mati ráðuneytisins að svo sérstakt og alvarlegt mál fái umfjöllun á æðra dómstigi og að niðurstaða þess og röksemdir teljist eins óumdeildar og unnt er, ekki einungis fyrir þetta mál heldur sem leiðarljós fyrir íslenskt heilbrigðiskerfi og heilbrigðisstarfsmenn til framtíðar.“

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