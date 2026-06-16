Upplýsingafulltrúi Isavia segir fyrirhugaða brottfarastöð eiga enga samleið með flugvallarrekstri og að hún eigi alls ekki heima á skilgreindu haftasvæði flugverndar. Stjórnvöld óskuðu eftir fundi í dag.
Dómsmálaráðuneytið leitar nú að húsnæði á Suðurnesjum undir nýja brottfararstöð, þar sem flóttamenn sem vísa á úr landi verða vistaðir nauðugir þar til unnt er að framfylgja brottvísuninni.
Frumvarp dómsmálaráðherra þessa efnis var fest í lög á Alþingi í síðustu viku. Lögreglan á Suðurnesjum mun sinna brottfararstöðinni þegar hún á að vera tekin í gagnið fyrsta desember næstkomandi.
Vilhjálmur Árnason, nýr bæjarstjóri í Reykjanesbæ, fagnaði því í dag að í auglýsingu sem hann hefur fengið að sjá komi fram að húsnæðið eigi að vera fjarri íbúabyggð. Sjálfur sagðist hann helst vilja að stöðin yrði innan athafnasvæðis Isavia. Hann áréttaði að hann ætti við að hún yrði innan „flugvallargirðingarinnar“.
Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi Isavia segir Framkvæmdasýsluna hafa óskað eftir fundi með fulltrúum Isavia í dag til að ræða mögulegar lausnir vegna brottfararstöðvar.
„Það er ljóst að úrræði sem þetta á enga samleið með flugvallarrekstri og alls ekki heima á skilgreindu haftasvæði flugverndar, þar sem alþjóðlegar öryggisreglur gilda,” segir hann þó.
Enginn fundur hafi verið haldinn.
Freyr Gígja Gunnarsson upplýsingafulltrúi dómsmálaráðuneytisins segir engar ákvarðanir hafa verið teknar varðandi húsnæði undir brottfararstöðina og að verið sé að skoða alls konar lausnir.