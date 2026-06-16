Innlent

Tveir í gæslu­varðhaldi vegna stungu­árásar

Eiður Þór Árnason skrifar
Árásin átti sér stað í Reykjanesbæ. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti.
Árásin átti sér stað í Reykjanesbæ. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm

Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Reykjanesbæ í fyrrinótt. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut eftir stunguárás og einn fluttur á sjúkrahús með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir.

Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að málið sé til rannsóknar og farið hafi verið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur að lokinni yfirheyrslu. Héraðsdómur Reykjaness féllst á þá beiðni.

Þriðja einstaklingnum hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. „Að mati lögreglu eru brýnir rannsóknarhagsmunir fyrir hendi og er rannsókn lögreglu á frumstigi,“ segir í tilkynningu. Lögreglan greindi frá því í gær að fórnarlambið væri ekki talið í lífshættu.

Tilkynning hafi borist um málið klukkan 02.40 aðfaranótt mánudags. Þegar lögregla kom á vettvang hafi fjöldi manns verið samankominn utandyra og fljótlega óskað eftir frekari aðstoð viðbragðsaðila þar sem tilkynnt var um hnífaburð.

Reykjanesbær Lögreglumál

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