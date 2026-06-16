Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Eiður Þór Árnason skrifar 16. júní 2026 10:04 Árásin átti sér stað í Reykjanesbæ. Myndin tengist efni fréttarinnar ekki með beinum hætti. Vísir/Vilhelm Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við alvarlega líkamsárás sem átti sér stað í Reykjanesbæ í fyrrinótt. Þrír voru handteknir við Valhallarbraut eftir stunguárás og einn fluttur á sjúkrahús með stungusár. Sérsveit aðstoðaði lögregluna við aðgerðir. Í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum segir að málið sé til rannsóknar og farið hafi verið fram á gæsluvarðhald yfir tveimur að lokinni yfirheyrslu. Héraðsdómur Reykjaness féllst á þá beiðni. Þriðja einstaklingnum hefur verið sleppt úr haldi lögreglu. „Að mati lögreglu eru brýnir rannsóknarhagsmunir fyrir hendi og er rannsókn lögreglu á frumstigi,“ segir í tilkynningu. Lögreglan greindi frá því í gær að fórnarlambið væri ekki talið í lífshættu. Tilkynning hafi borist um málið klukkan 02.40 aðfaranótt mánudags. Þegar lögregla kom á vettvang hafi fjöldi manns verið samankominn utandyra og fljótlega óskað eftir frekari aðstoð viðbragðsaðila þar sem tilkynnt var um hnífaburð. Reykjanesbær Lögreglumál Tengdar fréttir Þrír handteknir og einn á spítala vegna stunguárásar Þrír voru handteknir við Valhallarbraut í Reykjanesbæ vegna stunguárásar í nótt. Í tilkynningu frá lögreglunni kemur fram að einn sé á spítala, en ekki í lífshættu, með stungusár. 15. júní 2026 10:25 Mest lesið „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Innlent Öll áhöfnin talin af Erlent Fólk komi rautt í framan eins og humar Innlent Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Innlent Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Erlent Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Innlent Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Innlent Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Erlent Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Innlent Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Erlent Fleiri fréttir Í gæsluvarðhald eftir ofsóknir í garð konu og barna hennar Inga komin úr átján daga veikindaleyfi: „Hún getur náð okkur, veiran“ Tveir í gæsluvarðhaldi vegna stunguárásar Ríkið áfrýjar dómi í plastbarkamáli „Hann var orðinn svo ofboðslega kaldur“ Húnvetningar sjá fram á mikla fjölgun starfa Fólk komi rautt í framan eins og humar Kompásar stilltir fyrir komandi hvalveiðar Gríðarlegt safn bóka fannst við tiltekt í Valhöll Óvissa með haustið en sér nú vonarglætu Keyrði rútu á 20 km/klst frá BSÍ í Hafnarfjörð: „Kannski á ég eftir að fá símtöl“ Hvalbátarnir halda á veiðar undir helgina Kannaðist við að hafa ekið á níu ára stúlku og stungið af Áhyggjufullir ferðalangar, sólbrunnin þjóð og sögulegt sund í beinni Gluggagægir flúinn þegar lögreglu bar að garði Minniháttar röskun gæti haft alvarlegar afleiðingar Hótaði að drepa konu og hundinn hennar Skaðinn sem þau hafi þurft að þola „óásættanlegur með öllu“ Skar kindur á háls án þess að svipta þær meðvitund fyrst Þórdís Lóa ráðin framkvæmdastjóri Félagsbústaða Hvetja fólk til að gerast gjafar: „Það er alltaf pláss fyrir fleiri gæðablóð“ „Við getum ekki framkvæmt rauneftirlit á dagvinnutíma“ Baráttan um 17. júní Samþykkja 3,5 prósenta launahækkun Þetta fær Hildur í laun Vill sjá reglur um samfélagsmiðla sem fyrst „Ég skil ekki að það séu ekki fleiri áhyggjufullir yfir þessu” Íslenskar vefsíður í vandræðum vegna bilunar í ljósleiðarakerfinu „Í góðu lagi að gefa henni orðið núna“ Engin þörf á aukaþingi í ágúst og veitingamenn ósáttir með vinnubrögð lögreglu Sjá meira