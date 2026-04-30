Eyðimerkurepíkin Desert Warrior átti að vera fyrsti liðurinn í menningarátaki Sádi-Arabíu og stórmynd sem gæti keppt við það besta í Hollywood en stefnir í að verða eitt stærsta flopp sögunnar. Framleiðsla myndarinnar kostaði 150 milljónir Bandaríkjadala en eftir fyrstu vikuna er aðeins hálf milljón komin í kassann.
Yfirleitt er það þannig að myndir sem floppa rækilega, vekja allavega einhverja athygli líkt og heimildarmyndina Melania, sem fjallar um forsetafrúnna Melaniu Trump, sem kom út fyrr á árinu. Svo er þó ekki með sádi-arabísku epíkin Desert Warrior sem var frumsýnd í Bandaríkjunum síðustu helgi og fengið litla sem enga umfjöllun og vakið lítið umtal.
Leikstjóri myndarinnar er hinn breski Rupert Wyatt, sem er hvað þekktastur fyrir að hafa leikstýrt vísindaskáldsöguhasarnum The Rise of the Planet of the Apes (2011), og með aðalhlutverk fer Marvel-stjarnan Anthony Mackie. Auk hans fara Aiysha Hart, Ben Kingsley og Sharlton Copley með hlutverk í myndinni.
Desert Warrior fjallar um prinsessuna Hind (Hart) sem flýr undan hausaveiðurum út í Arabísku eyðimörkina, kemst í kynni við goðsagnakenndan útlagann Hanzala (Mackie) og sameinar stríðandi ættbálka til að fella keisarann Jalabzeen (Kingsley).
Myndin var frumsýnd síðustu helgi og hefur rakað inn rúmri hálfri milljón Bandaríkjadala á heimsvísu. Það hljómar ágætlega en ekki þegar litið er til kostnaðar myndarinnar sem var rúmar 150 milljónir dala. Yfirleitt græða myndir stærsta hluta gróðans fyrstu vikuna.
Breytist aðsóknina ekki dramatískt stefnir í að hún muni skáka sögulegum floppum á borð við The Adventures of Pluto Nash (2002) sem kostaði 100 milljónir en halaði bara inn sjö, Lolita (1997) sem kostaði 62 milljónir en halaði inn einni og Heaven's Gate (1980) sem kostaði 44 milljónir en halaði inn þremur og setti heilt stúdíó í gjaldþrot.
Ástæðan fyrir þessu mikla klúðri virðist liggja í algjörlega mislukkaðri framleiðslunni og kaótískri eftirvinnslu sem gerði að verkum að kostnaður myndarinnar fór úr 70 milljónum Bandaríkjadala í 150 milljónir.
Upphaflega átti myndin að vera eins konar yfirlýsing frá krónprinsinum Múhameð bin Salman, liður í menningarátaki landsins til að gera landið sjálfstæðara frá olíu með aukinni áherslu á ferðamannaiðnað og skemmtanabransa. Myndin er framleidd af sádi-arabíska fjölmiðlafyrirtækinu MBC Group og er fyrsta verk nýstofnaða kvikmyndastúdíósins Neom Media.
Til stóð að taka hana upp á risavöxnu stúdíói Neom Media í stórborginni Neom en þegar tökur hófust í september 2021 reyndust innviðirnir ekki nægilega öflugir til að standa undir framleiðslunni. Byggingu á 130 þúsund feta stúdíóinu var ekki lokið þannig tökuliðið þurfti að leika af fingrum fram með því að byggja risavaxið leiksvið á bílastæði Grand Millennium-hótelsins í Tabuk sem var svo kælt niður með risavöxnum viftum.
Þrátt fyrir gríðarlegt umfang framleiðslunnar tókst að ljúka tökum á réttum tíma í desember 2021 en síðan þá hefur myndin verið í algjöru eftirvinnslulimbói. Bæði voru framleiðendurnir óánægðir með útkomuna og svo sagði leikstjórinn sig frá verkinu þegar klippa átti myndina. Átökin fyrir botni Miðjarðarhafs gerðu svo að verkum að enginn dreifingaraðili hafði áhuga á að taka myndina að sér.
Á endanum tókst þó að sannfæra Wyatt um að koma aftur að borðinu og var myndin sled til bandaríska dreifingaraðilans Vertical. En svo kom hún í bíó og fólk virðist ekki hafa mikinn áhuga á stríðsmynd sem gerist á Arabíuskaganum. Sádunum virðist því ekki hafa tekist ætlunarverk sitt en stefna þó á að skrá sig á spjöld sögunnar.