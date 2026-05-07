Leikkonan Q’orianka Kilcher hefur stefnt leikstjóranum James Cameron og Walt Disney-samsteypunni fyrir að hafa tekið andlitsdrætti hennar í leyfisleysi til að skapa útlit Neytiri í Avatar-myndunum. Cameron hefur sjálfur lýst því yfir að Kilcher sé innblásturinn að Neytiri.
The Guardian
hefur fjallað um málið auk fjölda annarra miðla vestan- og austanhafs.
Kilcher heldur því fram í stefnunni að Cameron hafi „tekið andlitsdrætti hennar“ og „skipað hönnunarteymi sínu“ að byggja Na'vi-stríðsmanninn Neytiri (sem er leikin af Zoe Saldaña) á útliti leikkonunnar. Cameron hafi gert það eftir að hafa séð Kilcher í auglýsingu fyrir kvikmyndina The New World (2005) eftir Terrence Malick í dagblaðinu LA Times.
Kilcher er bandarísk en fædd í Þýskalandi, dóttir perúsks föður og svissneskrar móður, og lék Pókahontas í The New World aðeins fimmtán ára gömul. Síðan þá hefur hún leikið í fjölda kvikmynda og þátta, þar á meðal prinsessuna Ka'iulani í ævisögulegu myndinni Princess Kaiulani (2010).
Í fréttatilkynningu um stefnuna segir að „einn af valdamestu kvikmyndagerðarmönnum Hollywood hafi hagnast á lífkenni og menningararfi ungrar innfæddrar stúlku til að skapa metsölumyndaröð án þess að veita henni nokkra viðurkenningu eða greiðslur.“
Kilcher segist hafa hitt Cameron á viðburði árið 2010, skömmu eftir að Avatar kom út. Leikstjórinn hefði þar sagt við leikkonuna að hann væri með gjöf fyrir hana, innrammaða teikningu af Neytiri sem hann hafði sjálfur teiknað og undirritað.
Auk þess gaf hann henni miða sem á stóð: „Fegurð þín var mér innblástur fyrir Neytiri. Verst að þú varst að taka upp aðra mynd.“
Ólíkt því sem Cameron gaf til kynna, segir Kilcher að hann hafi ekki reynt að bóka hana í verkefnið, þrátt fyrir að umboðsmaður hennar hafi ítrekað reynt að koma henni í prufur fyrir myndina.
„Milljónir manna opnuðu hjörtu sín fyrir Avatar því þær trúðu skilaboðum hennar og ég var ein þeirra,“ sagði Kilcher í tilkynningunni.
„Ég gat ekki ímyndað mér að einhver sem ég treysti myndi markvisst nota andlit mitt sem hluta af ítarlegu hönnunarferli og innlima það inn í framleiðsluna án samþykkis míns eða vitundar. Það fer yfir öll mörk. Sá verknaður er innilega rangur.“
Kilcher hafi einungis uppgötvað að Cameron hafi stolið andlitsdráttum hennar, en ekki orðið fyrir innblæstri, þegar hún sá brot úr viðtali við leikstjórann á samfélagsmiðlum á síðasta ári. Í myndbandinu stendur Cameron við teikninguna af Neytiri og segir að Kilcher hafi verið frumheimildin.
„Þetta er í rauninni... neðri hluti andlits hennar. Hún er með mjög áhugavert andlit,“ segir hann í myndbandinu um Kilcher.
Í stefnunni er því haldið fram að aðferðafræði Cameron sýni að ekki hafi verið um innblástur að ræða heldur beinan útdrátt á auðkenni táningsstúlku sem hann hefði keyrt í gegnum iðnaðarframleiðslu. „Það er ekki kvikmyndagerð. Það er þjófnaður,“ sagði lögfræðingur Kilcher í fréttatilkynningu.
