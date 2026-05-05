Fyrsta stiklan fyrir heimildarmyndina Um tímann og vatnið, sem byggir á samnefndri bók Andra Snæs Magnasonar, hefur verið frumsýnd. Andri Snær hlýtur í lok vikunnar WWF-Póllandsverðlaunin í Varsjá en þau eru veitt aðalpersónu kvikmyndar sem hvetur aðra til aðgerða fyrir náttúruna.
Leikstjóri heimildarmyndarinnar Um tímann og vatnið (Time and Water á ensku) er Sara Dosa, sem var tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir heimildarmyndina Fire of Love árið 2022, en myndin kemur út undir formerkjum National Geographic Documentary Films.
Myndin var heimsfrumsýnd á Sundance-hátíðinni í lok janúar. Kvikmyndagerðarmennirnir fengu óskertan aðgang að myndefni sem fjölskylda Andri hafði tekið frá 1955 til samtímans og fléttu það saman við íslenska náttúru. Myndefnið fléttar saman jarðsögu, Íslandssögu, þjóðsögum og rímum.
Fyrstu stikluna fyrir myndina má sjá hér að neðan:
Um tímann og vatnið verður frumsýnd í kvikmyndahúsum um allan heim 29. maí og síðar á þessu ári á National Geographic og Disney+. Hún kemur hins vegar ekki til Íslands fyrr en í sumarlok og er um þessar mundir verið að vinna að íslenskri útgáfu hennar.
Andri Snær var í Park City í janúar til að vera viðstaddur heimsfrumsýninguna og ræddi þá við Vísi um myndina, aðdraganda hennar og framhaldið.
Fyrir utan nýju stikluna og gott gengi á kvikmyndahátíðum stendur til að verðlauna Andra Snæ á heimildarmyndahátíðinni Millenium Docs Against Gravity (MDAG) sem fer fram 7. til 17. maí í Varsjá í Póllandi.
Um tímann og vatnið verður sýnd í bíóhúsinu Kinoteka í Varsjá föstudaginn 8. maí og að sýningunni lokinni tekur Andri við WWF-Póllandsverðlaununum - Rödd fyrir lifandi plánetu en þau eru veitt aðalpersónu kvikmyndar frekar en leikstjóra eða framleiðanda.
Á vef hátíðarinnar segir að verðlaunin séu viðurkenning sem heiðrar hugrekki, heiðarleika og þrautseigju í baráttu fyrir líffræðilegri fjölbreytni. Þau séu hugsuð til að lyfta einstaklingum og hugmyndum sem hvetja aðra til aðgerða fyrir náttúruna og raunverulegar breytingar.
„Við veitum WWF-Póllandsverðlaunin – Rödd fyrir lifandi plánetu, sem eru ekki ætluð kvikmyndagerðarmanni heldur aðalpersónu, því við viljum heiðra fólk sem getur talað fyrir hönd náttúrunnar og vakið fólk til umhugsunar. Þetta fólk snertir okkur með staðfestu sinni og næmni, með því að segja frá því sem er viðkvæmt, hverfult og ómetanlegt – sem er plánetan okkar. Þau minna okkur á hversu mikilvægt er að vernda hana áður en það er um seinan,“ segir Aneta Stańczak-Boużyk, samskiptastjóri WWF-Póllands, um verðlaunin.