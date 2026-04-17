Cruise tekur á loft í þriðja sinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. apríl 2026 10:18 Tom Cruise mun bregða sér í hlutverk Pete „Maverick" Mitchell í þriðja sinn í Top Gun 3. Herþotuflugmaðurinn Pete „Maverick" Mitchell tekur á loft á ný því kvikmyndastúdíóið Paramount hefur tilkynnt að Hollywood-stjarnan Tom Cruise verði með í hasarmyndinni Top Gun 3 sem er komin í framleiðslu. Paramount tilkynnti þessar fregnir á kvikmyndaráðstefnunni CinemaCon í gær. Hollywood-miðillinn Variety greindi svo frá tíðindunum. Hinn 63 ára Tom Cruise er ekki sá eini sem snýr aftur í þriðju myndinni, framleiðandinn Jerry Bruckheimer, sem framleiddi báðar fyrri myndanna, verður einnig með. Hins vegar liggur ekki fyrir hvort Joseph Kosinski sem leikstýrði Top Gun: Maverick (2022) verði með. Framhaldsmyndin hefur verið í framleiðslu síðan 2024 en tilkynningin er fyrsta merkið um að hún sé raunverulega á leiðinni. Bruckheimer sagði fyrir tveimur árum að þeir hefðu kynnt verkefnið fyrir Cruise en hann væri svo upptekinn að allt þyrfti að koma í ljós. „Við erum að hugsa um og ræða alls konar ólíkar sögur, hvað við gætum gert og hvað sé mögulegt. Það tók mig 35 ár að átta mig á Top Gun: Maverick. Þannig að við erum að vinna í öllum þessum hlutum," sagði Cruise um þriðju myndina í fyrra. Top Gun kom út árið 1986 í leikstjórn Tony Scott með Tom Cruise, Val Kilmer og Kelly McGillis í aðalhlutverkum og var vinsælasta mynd ársins þó viðtökur gagnrýnenda væru dræmari. Framhaldsmyndin Top Gun: Maverick kom út 36 árum síðar í leikstjórn Joseph Kosinski með Cruise í aðalhlutverkinu á ný. Val Kilmer birtist sömuleiðis í litlu hlutverki í sinni síðustu mynd en annars var leikhópurinn fullur af upprennandi stjörnum á borð við Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro og Miles Teller. Top Gun: Maverick var risahittari og halaði inn einum og hálfum milljarði Bandaríkjadala á heimsvísu en bíóin voru á þeim tíma enn að jafna sig á Covid-faraldrinum. Paramount vilja væntanlega reyna að endurtaka leikinn með þriðju myndinni.