Cruise tekur á loft í þriðja sinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Tom Cruise mun bregða sér í hlutverk Pete „Maverick“ Mitchell í þriðja sinn í Top Gun 3.

Herþotuflugmaðurinn Pete „Maverick“ Mitchell tekur á loft á ný því kvikmyndastúdíóið Paramount hefur tilkynnt að Hollywood-stjarnan Tom Cruise verði með í hasarmyndinni Top Gun 3 sem er komin í framleiðslu.

Paramount tilkynnti þessar fregnir á kvikmyndaráðstefnunni CinemaCon í gær. Hollywood-miðillinn Variety greindi svo frá tíðindunum.

Hinn 63 ára Tom Cruise er ekki sá eini sem snýr aftur í þriðju myndinni, framleiðandinn Jerry Bruckheimer, sem framleiddi báðar fyrri myndanna, verður einnig með. Hins vegar liggur ekki fyrir hvort Joseph Kosinski sem leikstýrði Top Gun: Maverick (2022) verði með.

Framhaldsmyndin hefur verið í framleiðslu síðan 2024 en tilkynningin er fyrsta merkið um að hún sé raunverulega á leiðinni. Bruckheimer sagði fyrir tveimur árum að þeir hefðu kynnt verkefnið fyrir Cruise en hann væri svo upptekinn að allt þyrfti að koma í ljós.

„Við erum að hugsa um og ræða alls konar ólíkar sögur, hvað við gætum gert og hvað sé mögulegt. Það tók mig 35 ár að átta mig á Top Gun: Maverick. Þannig að við erum að vinna í öllum þessum hlutum,“ sagði Cruise um þriðju myndina í fyrra.

Top Gun kom út árið 1986 í leikstjórn Tony Scott með Tom Cruise, Val Kilmer og Kelly McGillis í aðalhlutverkum og var vinsælasta mynd ársins þó viðtökur gagnrýnenda væru dræmari. 

Framhaldsmyndin Top Gun: Maverick kom út 36 árum síðar í leikstjórn Joseph Kosinski með Cruise í aðalhlutverkinu á ný. Val Kilmer birtist sömuleiðis í litlu hlutverki í sinni síðustu mynd en annars var leikhópurinn fullur af upprennandi stjörnum á borð við Glen Powell, Lewis Pullman, Monica Barbaro og Miles Teller.

Top Gun: Maverick var risahittari og halaði inn einum og hálfum milljarði Bandaríkjadala á heimsvísu en bíóin voru á þeim tíma enn að jafna sig á Covid-faraldrinum. Paramount vilja væntanlega reyna að endurtaka leikinn með þriðju myndinni.

