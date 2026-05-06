Vesturport vinnur að sjónvarpsþáttaröð upp úr gamansýningunni Á rauðu ljósi eftir Kristínu Þóru Haraldsdóttur sem verður sýnd á Rúv. Handritaskrif annarrar þáttaraðar af Verbúðinni eru jafnframt langt komin og eru tvær kvikmyndir í bígerð hjá Vesturporti.
Á rauðu ljósi er einleikur sem Kristín Þóra Haraldsdóttir skrifaði, leikstýrði og lék í og fjallar um stressið sem fylgir því að vera manneskja. Sýningin var fyrst sett á svið í Þjóðleikhúskjallaranum 2023 en fór svo yfir á stóra svið Þjóðleikhússins.
Sýningin hefur nú fengið frekara framhaldslíf því Vesturport hyggst breyta henni í sjónvarpsþætti. Kristín Þóra skrifar sjálf aðlögun verksins að skjánum og fer með aðalhlutverkið.
„Hún er náttúrulega svo klár, það er brilljant það sem er komið. Við erum að gera þetta með Rúv og þau eru búin að gefa grænt ljós,“ segir Rakel Garðarsdóttir, framleiðandi hjá Vesturporti.
Það eru ekki einu sjónvarpsþættirnir sem eru í bígerð hjá Vesturporti því skrif á framhaldi Verbúðarinnar eru í fullum gangi.
„Það er verið að skrifa það handrit og gengur rosalega vel, er að klárast í skrifum,“ segir Rakel.
Hún segir yfirleitt mörg verkefni í gangi hjá Vesturporti hverju sinni. Fyrir utan fyrrnefndar þáttaraðir séu tvær kvikmyndir í framleiðslu.
„Við erum að fara til Cannes í næstu viku að kynna tvær myndir sem eru í framleiðslu en handritin eru tilbúin á þeim báðum,“ segir Rakel.
„Önnur heitir Garðarshólmi, skrifuð af Birni Hlyni og hann leikur aðalhlutverkið í henni. Hin heitir Klara, er skrifuð af Sjón og byggir á sögunni af Láru miðli. Hún er á ensku en tekin upp á Íslandi og við erum í viðræðum við þekkta erlenda leikara,“ segir hún.
Það er því nóg framundan hjá Vesturporti og tökurnar á Garðarshólma næstar á dagskrá.
Vesturport hyggst ráðast í framhaldsþáttaseríu af Verbúðinni, seríu sem sló í gegn á Ríkisútvarpinu fyrir nokkrum árum síðan. Nýja serían hefur enn ekki fengið íslenskt heiti en heitir Stick 'Em Up á ensku, eða Hendur upp og verður hún kynnt nánar á kvikmynda- og sjónvarpshátíðinni Series Mania síðar í mánuðinum.
